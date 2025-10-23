    Disfruta del Nintendo Direct de Kirby Air Riders en vivo aquí

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS23/10/2025 6:55 a. m.

    Kirby Air Riders llegará al Nintendo Switch 2 el próximo 20 de noviembre, y si bien Masahiro Sakurai ya llevó a cabo una extensa presentación sobre este título hace un par de semanas, parece que aún hay mucho que desconocemos. De esta forma, el día de hoy, 23 de octubre, a las 6:00 AM (hora del Pacífico), o 7:00 AM (hora de la Ciudad de México) se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct enfocado por completo a este nuevo juego y, como siempre, aquí puedes ver este evento en vivo.

    Vía: Nintendo 

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Productor dice que la saga Metroid Prime es un milagro
    Productor dice que la saga Metroid Prime es un milagro
    Warner Bros. está abierto a ser comprado y aumenta sus acciones
    Warner Bros. está abierto a ser comprado y aumenta sus acciones
    Nintendo anuncia importante actualización para Pikmin 4
    Nintendo anuncia importante actualización para Pikmin 4
    El PAN regala un iPhone 17 a todos los jóvenes en México
    El PAN regala un iPhone 17 a todos los jóvenes en México
    Tráiler confirma la fecha de Marvel Cosmic Invasion
    Tráiler confirma la fecha de Marvel Cosmic Invasion
    Review – Plants vs. Zombies: Replanted
    Review – Plants vs. Zombies: Replanted
    El legendario Scarface: The World Is Yours llega a PC
    El legendario Scarface: The World Is Yours llega a PC
    Llega nueva e importante actualización al PlayStation 5
    Llega nueva e importante actualización al PlayStation 5
    Clásico de GameCube llegará a Switch Online por halloween
    Clásico de GameCube llegará a Switch Online por halloween
    Conoce los coleccionables de Volver al Futuro de los cines de México
    Conoce los coleccionables de Volver al Futuro de los cines de México
    La consola virtual de Xbox podría llegar al Rog Xbox Ally
    La consola virtual de Xbox podría llegar al Rog Xbox Ally
    Director confirma que la saga de El Conjuro llegó a su fin
    Director confirma que la saga de El Conjuro llegó a su fin
    Niño amenaza a su papá por no comprarle un PlayStation
    Niño amenaza a su papá por no comprarle un PlayStation
    ChatGPT lanza su propio navegador web
    ChatGPT lanza su propio navegador web
    Telcel ofrece Paramount+ y Prime Video gratis con sus planes
    Telcel ofrece Paramount+ y Prime Video gratis con sus planes
    Xbox aumenta el precio de uno de sus productos más importantes
    Xbox aumenta el precio de uno de sus productos más importantes
    La película de Mortal Kombat II adelanta su fecha de estreno
    La película de Mortal Kombat II adelanta su fecha de estreno
    Cinépolis anuncia oferta de boletos a $29 pesos
    Cinépolis anuncia oferta de boletos a $29 pesos
    Los Simpson llegarían pronto a Fortnite
    Los Simpson llegarían pronto a Fortnite
    Se cancela el remake de The Office para Prime Video
    Se cancela el remake de The Office para Prime Video
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo