PS5 supera en ventas a PS3 en Estados Unidos

La consola sigue vendiendo como pan caliente

Aunque PlayStation 5 ya no es el tema principal cuando se habla de consolas, este sigue generando muy buenas ganancias para Sony, dado que llegaron juegos de gran calidad como Death Stranding 2 y Ghost of Yotei, a eso se suma que el próximo año Marvel´s Wolverine será la estrella de la ecuación. Eso ha hecho que las unidades sigan saliendo de las tiendas a las casas de jugadores, teniendo de forma reciente un récord roto respecto a otro aparato de esta familia.

Reportan que PS5 ha superado las ventas totales de PlayStation 3 en Estados Unidos y alcanzado los 80 millones de unidades vendidas en todo el mundo. El logro se da antes del quinto aniversario de la consola, rompiendo el récord de siete años que PS3 tardó en conseguir. La información fue confirmada por Mat Piscatella, de Circana, quien detalló que el cambio se produjo durante las ventas de septiembre.

Los datos de Circana revelan que las ventas del aparato aumentaron un 10% en septiembre respecto a agosto, a pesar del incremento en su precio. Según Piscatella, el costo más alto no afectó de forma notable el rendimiento del hardware en el mercado. Además, la base instalada de PS5 ya supera la de PS3, aunque sigue por debajo de la PS4 en su punto máximo, que en 2020 había logrado cifras impulsadas por el éxito de Ghost of Tsushima. También se destacó que el PlayStation Portal registra una tasa de conexión superior al 5% entre los usuarios.

El director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment , Hideaki Nishino , calificó a PS5 como la generación de consolas más exitosa en la historia de la compañía. Durante un discurso en japonés, el directivo reveló que la división de videojuegos de Sony (G&NS) ha generado más de $136,000 millones de dólares en ventas desde 2020, superando los resultados combinados de las generaciones anteriores: 24 mil millones con PS1, 44 mil millones con PS2, 71 mil millones con PS3 y 107 mil millones con PS4.

Nishino enfatizó que, a pesar del crecimiento de los juegos en la nube, el hardware de consola sigue siendo esencial para ofrecer una experiencia completa. Según el ejecutivo, los jugadores valoran la estabilidad y la inmediatez que brinda el juego local, algo que las redes actuales no siempre pueden garantizar. Con este panorama, Sony reafirma su compromiso con las consolas físicas y con mantener a la PS5 como el pilar central de su ecosistema de entretenimiento interactivo.

Vía: MT

Nota del autor: Es raro que pase esto, considerando que los exclusivos van saliendo muy lento. Si debo declararme culpable de algo, es de haber comprado un Portal, no lo niego.