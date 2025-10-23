    Bluey tendrá un nuevo videojuego para consolas y PC

    23/10/2025

    Bluey es todo un hito mundial. La serie animada creada por un equipo de Australia se ha convertido en el producto infantil más popular de los últimos años. De esta forma, solo era cuestión de tiempo antes de que esta familia de perros tuviera alguna aventura interactiva. Es así que se ha confirmado Bluey’s Quest for the Gold Pen, el cual llegará a nuestras manos el siguiente año.

    Por medio de un nuevo tráiler, PM Studios ha revelado Bluey’s Quest for the Gold Pen, título que llegará a PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 y PC el 25 de junio del 2026. Esta entrega nos ofrecerá una historia completamente original, a cargo del creador de la serie, y promete ser una aventura que toda la familia puede disfrutar. Esta es la descripción del proyecto:

    “Bluey está dibujando su mundo imaginario cuando, de repente, papá le roba el Bolígrafo Dorado que necesita. Transportados a la imaginación dibujada a mano de Bluey, mamá diseña los mundos imaginarios, papá aparece en su genial bici como el autoproclamado Rey Cuerno Dorado, y Bingo se transforma en su álter ego, ¡Bingoose! Se embarcan en una emocionante búsqueda para recuperar el Bolígrafo Dorado, ¡y se divierten a lo grande en el camino!”

    Bluey antes de tiempo

    Ahora, lo interesante es que Bluey’s Quest for the Gold Pen llegará primero a Mac y dispositivos iOS el 11 de diciembre del 2025, seguido de un lanzamiento en dispositivos Android el 10 de enero del 2026, y será hasta el verano del siguiente año cuando la versión de consolas y PC esté a nuestro alcance. 

    Notablemente, Bluey’s Quest for the Gold Pen nos presenta con un hermoso estilo visual, perfecto para los niños, y nos ofrece una serie de acertijos que seguramente será el primer acercamiento de muchos a los videojuegos. Solo nos queda esperar para ver si este título es capaz de cumplirle a todos los fans de esta amada caricatura.

    Recuerda, Bluey’s Quest for the Gold Pen llegará a PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 y PC el 25 de junio del 2026. En temas relacionados, Bluey ya tiene un episodio histórico. De igual forma, Bluey llega a Just Dance.

    Vía: Gematsu 

