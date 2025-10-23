Tráiler confirma lanzamiento de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2

Hace un par de semana se filtró el lanzamiento de Assassin’s Creed: Shadows en Nintendo Switch 2. Aunque la sorpresa fue arruinada, Ubisoft por fin ha confirmado que la más reciente entrega en su aclamada serie insignia estará disponible en la plataforma de la Gran N a finales de este año.

Por medio de un nuevo tráiler, Ubisoft ha confirmado que Assassin’s Creed: Shadows llegará al Nintendo Switch 2 el próximo 2 de diciembre del 2025. Notablemente, esta versión tendrá progresión cruzada, por lo que podrás continuar con tu aventura sin importar si ya tienes el título en otra plataforma. De igual forma, aquí encontramos compatibilidad con la pantalla táctil en todos los menús, incluidos el mapa, la tienda y el escondite.

¿Estará a la altura?

Como otros ports de este nivel, muchos quieren saber si Assassin’s Creed: Shadows nos ofrecerá una buena experiencia en Switch 2. Considerando que Star Wars Outlaws tiene un gran desempeño en esta plataforma, incluso con un límite de 30fps, hay esperanzas para la aventura de Yasuke y Naoe. Incluso el tráiler nos muestra un buen frame rate, aunque la resolución es algo que puede variar.

Esta versión no solo incluirá el juego base, sino que también nos da acceso a la primera expansión, la cual es completamente gratis en todas las plataformas. De igual forma, y aunque no se ha mencionado, es muy probable que la versión física sea una Game Key Card.

Recuerda, Assassin’s Creed: Shadows llegará al Nintendo Switch 2 el próximo 2 de diciembre del 2025. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña del juego. De igual forma, FromSoftware confirma el retraso de Elden Ring en Switch 2.

Nota del Autor:

Será interesante ver qué tal corre Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2. Si bien Star Wars Outlaws fue un paso en la dirección correcta, esta entrega es más compleja, con un mundo abierto más grande y muchos elementos más en pantalla, por lo que este será uno de los mayores retos para Ubisoft y esta consola.

Vía: Nintendo