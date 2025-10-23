    Tráiler confirma lanzamiento de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS23/10/2025 10:41 a. m.

    Hace un par de semana se filtró el lanzamiento de Assassin’s Creed: Shadows en Nintendo Switch 2. Aunque la sorpresa fue arruinada, Ubisoft por fin ha confirmado que la más reciente entrega en su aclamada serie insignia estará disponible en la plataforma de la Gran N a finales de este año.

    Por medio de un nuevo tráiler, Ubisoft ha confirmado que Assassin’s Creed: Shadows llegará al Nintendo Switch 2 el próximo 2 de diciembre del 2025. Notablemente, esta versión tendrá progresión cruzada, por lo que podrás continuar con tu aventura sin importar si ya tienes el título en otra plataforma. De igual forma, aquí encontramos compatibilidad con la pantalla táctil en todos los menús, incluidos el mapa, la tienda y el escondite.

    ¿Estará a la altura?

    Como otros ports de este nivel, muchos quieren saber si Assassin’s Creed: Shadows nos ofrecerá una buena experiencia en Switch 2. Considerando que Star Wars Outlaws tiene un gran desempeño en esta plataforma, incluso con un límite de 30fps, hay esperanzas para la aventura de Yasuke y Naoe. Incluso el tráiler nos muestra un buen frame rate, aunque la resolución es algo que puede variar.

    Esta versión no solo incluirá el juego base, sino que también nos da acceso a la primera expansión, la cual es completamente gratis en todas las plataformas. De igual forma, y aunque no se ha mencionado, es muy probable que la versión física sea una Game Key Card.

    Recuerda, Assassin’s Creed: Shadows llegará al Nintendo Switch 2 el próximo 2 de diciembre del 2025. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña del juego. De igual forma, FromSoftware confirma el retraso de Elden Ring en Switch 2.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Será interesante ver qué tal corre Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2. Si bien Star Wars Outlaws fue un paso en la dirección correcta, esta entrega es más compleja, con un mundo abierto más grande y muchos elementos más en pantalla, por lo que este será uno de los mayores retos para Ubisoft y esta consola.

    Vía: Nintendo 

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Tráiler confirma lanzamiento de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2
    Tráiler confirma lanzamiento de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2
    Masahiro Sakurai confirma demo y más Amiibo para Kirby Air Riders
    Masahiro Sakurai confirma demo y más Amiibo para Kirby Air Riders
    ¿Metroid Prime 2: Echoes tendrá una remasterización?
    ¿Metroid Prime 2: Echoes tendrá una remasterización?
    Review – The Outer Worlds 2
    Review – The Outer Worlds 2
    Revive el Nintendo Direct de Kirby Air Riders aquí
    Revive el Nintendo Direct de Kirby Air Riders aquí
    Xbox menciona que los juegos exclusivos son anticuados
    Xbox menciona que los juegos exclusivos son anticuados
    James Gunn no quiere usar al Thanos de DC
    James Gunn no quiere usar al Thanos de DC
    CEO de Remedy se va después del fracaso de FBC: Firebreak
    CEO de Remedy se va después del fracaso de FBC: Firebreak
    El anime de One Piece se reestrena en streaming
    El anime de One Piece se reestrena en streaming
    El próximo Xbox tendría precio de consola premium
    El próximo Xbox tendría precio de consola premium
    Varios periodistas de videojuegos abandonaron el medio
    Varios periodistas de videojuegos abandonaron el medio
    Se filtran datos confidenciales de la CFE y Telmex
    Se filtran datos confidenciales de la CFE y Telmex
    Rovio realiza despidos importantes en sus estudios
    Rovio realiza despidos importantes en sus estudios
    Productor dice que la saga Metroid Prime es un milagro
    Productor dice que la saga Metroid Prime es un milagro
    Warner Bros. está abierto a ser comprado y aumenta sus acciones
    Warner Bros. está abierto a ser comprado y aumenta sus acciones
    Nintendo anuncia importante actualización para Pikmin 4
    Nintendo anuncia importante actualización para Pikmin 4
    El PAN regala un iPhone 17 a todos los jóvenes en México
    El PAN regala un iPhone 17 a todos los jóvenes en México
    Tráiler confirma la fecha de Marvel Cosmic Invasion
    Tráiler confirma la fecha de Marvel Cosmic Invasion
    Review – Plants vs. Zombies: Replanted
    Review – Plants vs. Zombies: Replanted
    El legendario Scarface: The World Is Yours llega a PC
    El legendario Scarface: The World Is Yours llega a PC
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo