FromSoftware retrasa Elden Ring para Nintendo Switch 2

Durante la revelación del Switch 2, múltiples estudios third party nos sorprendieron al confirmar ports que parecían imposibles. Junto a CD Projekt Red y Square Enix, FromSoftware se sumó a este grupo con Elden Ring: Tarnished Edition, el cual, originalmente, iba a llegar a nuestras manos en algún punto del 2025. Sin embargo, el estudio de Hidetaka Miyazaki ha confirmado que esto ya no sucederá.

Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que Elden Ring: Tarnished Edition no estará disponible en el Nintendo Switch 2 en el 2025. Esto significa que el título ha sido retrasado hasta algún punto del 2026. Lamentablemente, no tenemos una ventana de lanzamiento que nos dé una idea de cuándo llegaría este galardonado título a la consola híbrida. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Mientras el desarrollo de ELDEN RING Tarnished Edition continúa con todo su esfuerzo hacia su lanzamiento, hemos decidido posponerlo hasta 2026 para dar tiempo a realizar ajustes de rendimiento.



Pedimos disculpas a los jugadores que esperan con ansias el juego y les agradecemos su paciencia y apoyo”.

While development on #ELDENRING Tarnished Edition continues wholeheartedly toward release, we have decided to move the launch to 2026 to allow time for performance adjustments.



We apologize to players looking forward to the game and thank you for your patience and support. pic.twitter.com/TsLrhAWIGc — ELDEN RING (@ELDENRING) October 23, 2025

Más tiempo en el horno

Recordemos que Elden Ring: Tarnished Edition para Switch 2 estuvo presente en eventos como PAX West hace unos meses, en donde se reportó que esta versión sufría de múltiples problemas de rendimiento. Considerando que estamos hablando de un título que está disponible en el PlayStation 4, muchos señalaron que las caídas de frame rate no debían de suceder.

Todo indica a que FromSoftware tomó en consideración las voces de los jugadores y siguió el ejemplo de Gearbox con Borderlands 4. Considerando que todos los ports que han llegado al Switch 2 funcionan muy bien, incluso si tienen un par de detalles, queda claro que nadie quiere ser el primer fiasco en esta consola.

De esta forma, solo nos queda esperar a que Elden Ring: Tarnished Edition llegue al Nintendo Switch 2 en algún punto del 2026. En temas relacionados, DOOM: The Dark Ages también llegaría al Switch 2. De igual forma, el remake de Silent Hill 2 podría estar disponible en esta consola.

Nota del Autor:

Considerando que estamos hablando de Elden Ring, uno de los títulos más aclamados de los últimos años, es muy probable que FromSoftware esté haciendo todo lo posible para ofrecer la mejor experiencia posible para todos los jugadores, especialmente para aquellos que se adentrarán a este mundo por primera vez.

Vía: FromSoftware.