Microsoft revela cuánto rango de ganancias debe generar Xbox

Este último mes ha sido bastante relevante si hablamos de noticias en relación a Xbox, ya que muchos cambios se anunciaron con tan poco tiempo, entre ellos el aumento de precios para las consolas y Game Pass, así como ciertas declaraciones sobre el desarrollo de videojuegos. Con tantas alteraciones en la empresa debía existir una razón detrás, y al parecer, ya se sabe el plan que se tiene entre manos a corto plazo.

Un nuevo reporte de Bloomberg ha revelado la razón detrás de estas decisiones: Microsoft habría exigido a su división de videojuegos alcanzar un margen de ganancia del 30% , una cifra muy superior a la media habitual en la industria. Lo cual podría deberse a que en esta generación ha sido la compañía con menos ingresos por decisiones que los fans consideran como inadecuadas en todos los sentidos.

De acuerdo con el informe, la directora financiera de Microsoft, Amy Hood, estaría presionando a Xbox para que cumpla con ese objetivo, pese a que los márgenes de ganancia en el sector suelen rondar entre el 17% y el 22%, según estimaciones de S&P Global Market Intelligence. Este aumento en las metas financieras habría provocado ajustes internos significativos y decisiones difíciles dentro de la marca.

Entre las consecuencias de esta política se mencionan la cancelación de proyectos en desarrollo como Perfect Dark y Contraband, lo que reflejaría un esfuerzo de la compañía por priorizar la rentabilidad sobre la experimentación. Cabe recordar que, durante el juicio entre Microsoft y la FTC por la compra de Activision Blizzard King, se reveló que la división de videojuegos operaba con un margen del 12%, por lo que el nuevo objetivo duplica los resultados actuales. Analistas como Neil Barbour consideran que un margen del 30% “es propio de una editorial que realmente está en la cima del mercado”.

En respuesta al reporte, Microsoft emitió una declaración asegurando que mantiene una visión a largo plazo para la gestión de su negocio y que sus objetivos buscan equilibrar la creatividad, la innovación y la sostenibilidad. La compañía reconoció que esto implica tomar decisiones difíciles y redirigir recursos hacia proyectos más alineados con sus prioridades. Aun así, reiteró que su meta principal sigue siendo crear grandes juegos y ofrecer experiencias duraderas para los jugadores de todo el mundo.

Vía: XTK

Nota del autor: Quizá sea un punto complicado para la industria. La siguiente generación podría ser la salvación de Xbox si hacen bien las cosas.