    El remake de Splinter Cell está en problemas

    Por 0 COMENTARIOS23/10/2025 12:07 p. m.

    Aunque los remakes han demostrado ser un gran negocio en la industria actual, parece que Ubisoft no ha tenido suerte con estos proyectos. No solo Prince of Persia: The Sands of Time Remake sigue atrapado en un ciclo de desarrollo interminable, sino que se ha confirmado que el remake del primer Splinter Cell ha perdido a su director por segunda ocasión.

    Por medio de una solicitud de trabajo publicada para Ubisoft, se ha confirmado que el director del remake de Splinter Cell ha abandonado este proyecto. Es así que la compañía francesa sigue buscando a alguien que logre supervisar cada aspecto clave en el desarrollo de este título. Interesante, es que esa es la segunda ocasión que esto ocurre.

    Un remake en mal estado

    Recordemos que David Grivel fue el primer director de este proyecto, pero abandonó Ubisoft en el 2022, por lo que la compañía tuvo que buscar a un suplente, el cual pasó los últimos años trabajando en este título. Ahora, esta persona ha optado por alejarse del proyecto por razones que no son del conocimiento público. Por el momento se desconoce si Ubisoft ya encontró a un nuevo director, o si siguen en este proceso.

    Notablemente, Ubisoft ha experimentado una serie de cambios internos muy importantes. Hace unas semanas se confirmó que el jefe de Assassin’s Creed abandonó la compañía, mientras que el remake de The Sands of Time sigue sin dar señales de vida que pinte un futuro positivo para este proyecto.

    Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué dirección tomará Ubisoft con estos proyectos. Recordemos que aún no hay fecha de lanzamiento para el remake de Splinter Cell, por lo que faltará algo de tiempo antes de que la compañía comparta más detalles sobre este proyecto. En temas relacionados, esto es lo que sabemos sobre el futuro de esta serie. De igual forma, parece que el remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag eliminaría un elemento querido del original.

    Hacer un remake es complicado. Hay múltiples direcciones que se pueden tomar con estos proyectos, y rara vez los fans van a estar contentos con el resultado final. En el caso de Splinter Cell, hay que ofrecer una actualización importante al sistema de sigilo, algo que es más difícil de lo que puede parecer al inicio. 

