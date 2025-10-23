    El final de Stranger Things sí llegará a los cines

    23/10/2025 11:20 a. m.

    Desde hace un par de días se ha hablado sobre la posibilidad de que el último capítulo de Stranger Things llegue a las salas de cine. Si bien muchos pensaron que esto era imposible, considerando la actitud de Netflix a este formato clásico, el día de hoy se ha comprobado que la esperanza muere al último. Así es, la conclusión de la amada serie estará disponible en la pantalla grande a finales del 2025.

    De acuerdo con Variety, el capítulo final de Stranger Things, el cual tiene una duración de más de dos horas, no solo estará disponible en Netflix, sino que también llegará a los cines el 31 de diciembre del 2025. Más de 350 cines en Estados Unidos y Canadá tendrán esta conclusión en la pantalla grande a partir de las 5:00 PM (hora del Pacífico), momento exacto en el que el desenlace también llega a la plataforma de streaming.

    ¿También llegará a México?

    Ahora, es importante mencionar que el final de Stranger Things en los cines solo ha sido confirmado para Estados Unidos y Canadá, por el momento se desconoce si otras partes del mundo tendrán eventos oficiales similares. Sin embargo, si el éxito de KPOP Demon Hunters le ha enseñado algo a Netflix, no se descarta la posibilidad de ver esta conclusión en una sala de Cinépolis o Cinemex.

    De igual forma, un detalle muy importante a considerar es el hecho de que el último episodio solo estará disponible el 31 de diciembre del 2025 y el 1 de enero del 2026 en los cines. Después de esta fecha, el único lugar en donde podrás ver la conclusión será en una pantalla con acceso a Netflix.

    Recuerda, el final de Stranger Things llegará a los cines el 31 de diciembre del 2025. En temas relacionados, Eddie no regresará en los nuevos capítulos. De igual forma, esta es la duración de los últimos episodios.

    Variety 

