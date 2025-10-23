La expansión de Pokémon TCG Pocket, Mega Ascenso, ya tiene fecha

Nueva expansión para los fans

Desde hace bastantes meses, los jugadores del mundo no han dejado pasar la oportunidad de descargar Pokémon TCG Pocket, aplicación de celulares que tiene como objetivo coleccionar las tan queridas cartas en formato digital y también llevar a cabo partidas en línea. Se ha contado con muchas expansiones y en el mes que corre claramente debían lanzar una más, por lo cual los fanáticos estarán contentos.

Se confirmó que el juego ha superado las 150 millones de descargas en todo el mundo desde su lanzamiento el 30 de octubre de 2024. La aplicación para iOS y Android ha cautivado a millones de jugadores, convirtiéndose en uno de los títulos móviles más populares de la franquicia. Para celebrar su primer aniversario, la compañía prepara una serie de novedades y eventos especiales que ampliarán la experiencia de coleccionar cartas digitales.

Entre las principales incorporaciones destaca la nueva expansión Megaascenso, que estará disponible el 30 de octubre de 2025. Esta actualización marcará el debut de los Pokémon megaevolucionados dentro del juego, presentando tres sobres de mejora: Megaascenso: Mega-Gyarados, Megaascenso: Mega-Blaziken y Megaascenso: Mega-Altaria. Además, se estrenará una función de “Compartir”, que permitirá enviar una carta de rareza alta por día a los amigos, junto con la opción de intercambiar más tipos de cartas, incluyendo las variocolor y las de rareza ⭐︎⭐︎.

El juego también recibirá mejoras en las elecciones mágicas , haciendo más fácil obtener cartas que los jugadores aún no posean, además de mostrar cuántas copias tienen de cada una. Estas adiciones se complementan con una campaña de aniversario que se llevará a cabo del 29 de octubre al 16 de diciembre de 2025, donde los usuarios recibirán sobres de mejora gratuitos y podrán participar en misiones especiales para obtener recompensas conmemorativas, como un emblema del primer aniversario.

Finalmente, se confirmaron eventos adicionales como el Evento botín bis PROMO 2025, que se desarrollará del 29 de octubre al 8 de noviembre, y el Evento elección mágica bis PROMO 2025, del 29 de octubre al 13 de noviembre. Ambos ofrecerán cartas promocionales y cupones de intercambio para la tienda del juego. Con estas actividades, Pokémon TCG Pocket consolida su posición como una de las experiencias digitales más exitosas de la franquicia y demuestra la fuerza del universo de monstruos en el mundo móvil.

Vía: Pokémon

Nota del autor: Tiene mucho tiempo que no abro la app, pero espero volver algún día; era entretenido abrir sobres.