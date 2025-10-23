Microsoft despide a más 15 mil empleados y su CEO gana salario récord

La situación en Microsoft es espectacular. La compañía ha registrado ganancias récord, y esto ha beneficiado a su CEO. Debido a su gran dirección, Satya Nadella recibirá una compensación de $96.5 millones de dólares, un 22% en comparación de los $79 millones de dólares que obtuvo el año pasado. Solo hay un pequeño detalle, y es que Microsoft despidió a más de 15 mil empleados durante este periodo.

Si bien Nadella tiene un pequeño salario de $2.5 millones de dólares, la gran compensación llega gracias a sus acciones, así como incentivos en efectivo. Esto sale a luz en un periodo en donde Microsoft le ha dado un gran peso a la inteligencia artificial, integrando esta tecnología en su hardware, software, centros de datos y asociaciones. Esto fue lo que comentó el comité de Microsoft respecto a esta compensación para su CEO:

“Satya Nadella y su equipo de liderazgo han posicionado a Microsoft como un claro líder en inteligencia artificial para este cambio tecnológico generacional, lo que le permite a Microsoft impulsar el crecimiento a largo plazo a través de la innovación, la seguridad y la calidad”.

Más de 10 mil despidos en Microsoft

Aunque todo esto suena positivo, especialmente para Nadella, la realidad es que la situación en Microsoft no ha sido la mejor en el 2025. Desde inicios de año, la compañía ha llevado despidos constantes en todo el mundo, con más 15 mil personas perdiendo su trabajo en esta compañía, y algunos de estos siendo sustitutos por la inteligencia artificial.

Muchos de estos despidos han afectado a Xbox, quien este año canceló proyectos como Perfect Dark y cerró The Initiative. A lo largo de este año, Microsoft se ha enfocado en reforzar el valor de su bolsa, más que en ofrecer algún producto que le genere ganancias multimillonarias, algo que ha demostrado ser efectivo en estos momentos, pero puede fallar en un futuro.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Microsoft y en un futuro, pero es muy probable que los despedidos no paren. En temas relacionados, Microsoft revela cuánto debe de generar Xbox. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de The Outer Worlds 2.

Nota del Autor:

Considerando que hay más de 228 mil personas trabajando en Microsoft, despedir a 15 mil puede no sonar alarmante, pero esta forma de pensar solo reduce a los trabajadores a números que los deshumanizan. Si bien estas personas están batallando con una industria que le da preferencia a la inteligencia artificial sobre ellos, personas como Satya Nadella siguen ganando millones de dólares solamente por seguir las tendencias y aumentar el valor de sus acciones.

Vía: Windows Central