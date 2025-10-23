Mejoran el rendimiento de ROG Xbox Ally X al quitarle Windows

Lograron salvar su rendimiento a costa de cierto elemento

La semana pasada finalmente se pusieron a la venta los nuevos hardware por parte de ASUS, hablamos de ROG Xbox Ally en su versión normal y la X, teniendo críticas que han sido mayoritariamente positivas con el aparato de mayor costo. Sin embargo, hay quienes no quedaron convencidos del todo, ya que por momentos el rendimiento de las portátiles no es el mejor, y descubrieron cuál puede ser una de las razones.





La portátil de Xbox con ASUS ha recibido un impulso inesperado gracias a Linux. Usuarios avanzados instalaron Bazzite, un sistema operativo similar a SteamOS, para evaluar el rendimiento en este dispositivo, revelando mejoras significativas sobre la experiencia original con Windows, asegurando que este último es el que le pole limitantes a los componentes.

Las pruebas mostraron que Bazzite permite un FPS más alto, un rendimiento más fluido y un control más detallado del hardware, incluyendo límites de TDP, frecuencia de GPU y curvas de ventilador personalizadas. Además, la consola se despierta casi instantáneamente desde el modo de suspensión, algo que Windows no logra igualar, y la interfaz se siente más pensada para juegos de mano que la original.

Los creadores ETA Prime y Cyber Dopamine demostraron que el ROG Xbox Ally X puede manejar juegos AAA modernos sin problemas importantes, destacando que el verdadero cuello de botella del dispositivo es el software de Windows, que aún incluye aplicaciones de escritorio innecesarias y una interfaz no optimizada para portabilidad.

Con Linux, ROG Xbox Ally X muestra lo que podría ser un dispositivo portátil de alto rendimiento, ofreciendo una experiencia más cercana a consolas como Steam Deck o Switch. Los resultados sugieren que, con optimizaciones futuras, Microsoft podría llevar su consola portátil a un nivel de pulido y facilidad de uso mucho más competitivo. Aunque quizá sea demasiado tarde para cuando exista un parche óptimo.

Vía: WC

Nota del autor: Quizá el camino a seguir era crear su consola dedicada y no colaborar con ASUS. Es una lástima que la aceptación haya sido negativa.