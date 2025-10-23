    Surge imagen de los hermanos para el revival de Malcolm el de en Medio

    23/10/2025 4:47 p. m.

    Ya no falta mucho para el estreno del programa

    Para quien no lo sepa, en estos momentos se está llevando a cabo la producción de un revival para la querida serie de Malcolm el de En Medio, misma que está siendo esperada por millones de fans alrededor del mundo, ya que casi todo el elenco original estará de vuelta en la pantalla. Y ahora, mientras pasan los meses para el estreno, llegan imágenes que le darán sentimiento de nostalgia a quienes disfrutaron del show en su infancia.


    Frankie Muniz ha emocionado a los fans al compartir una fotografía junto a Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis), reviviendo la nostalgia por la icónica serie. En la imagen, los actores aparecen sonrientes y relajados, aparentemente en el set de grabación del esperado revival.

    El actor compartió la foto en sus redes sociales con un mensaje que refleja su entusiasmo: “Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego escuché esta canción. Estoy demasiado emocionado por que todos vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos”. La publicación rápidamente superó los 118 mil “me gusta”, generando un torrente de comentarios de fans emocionados por el regreso de la serie.

    El revival llevará por título Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (La vida sigue siendo injusta) y será una miniserie de cuatro episodios producida por Disney+. Además de los tres hermanos, participarán Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, retomando sus icónicos papeles como los padres del clan.

    Aunque la noticia del regreso se había confirmado meses atrás, esta es la primera imagen oficial de los protagonistas juntos. La serie se estrena en diciembre de 2025, prometiendo revivir la comedia y el encanto que hicieron famosa a la familia de Malcolm. Sin duda, los aficionados de sus memes y referencias quedarán encantados.

    Nota del autor: Ojalá el doblaje también vuelva con las voces en latino, ya que en México es lo que más gusta. Esperemos ya estén en conversaciones.

