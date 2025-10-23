Ya está disponible la nueva actualización de GTA Online

Aunque es probable que todos estén enfocados en el contenido de Halloween para Grand Theft Auto Online, este título tiene varias novedades para nosotros. De esta forma, a partir de tos momentos ya puedes disfrutar de la más reciente actualización de GTA Online, la cual agrega varias actividades interesantes para los jugadores.

A partir de esta semana, y hasta antes del 5 de noviembre, todos los jugadores de GTA Online pueden obtener un Benefactor Krieger gratis, disponible en Legendary Motorsport. Quienes quieran ir a tono con la temática de Halloween, podrán adquirir en el concesionario Luxury Autos un Krieger color naranja y negro, el cual tendrá una rebaja terrorífica.

Todas las novedades de GTA Online

Durante las dos próximas semanas se podrá jugar de nuevo el espeluznante modo Ataque zombi en Ludendorff, con el triple de GTA$ y RP. De igual forma, la actualización agrega más modos inspirados en Halloween, como Adversario Paria, y Avistamientos de ovnis en los cielos de Los Santos.

Puedes conseguir una máscara Vampiro vintage blanca gratis por iniciar sesión de aquí al 29 de octubre. Como siempre, puedes obtener el doble de GTA$ y RP en Paria (el cuádruple para miembros de GTA+), en misiones de venta de dinero falsificado (el cuádruple para miembros de GTA+) y en la Serie de la comunidad de Halloween.

El concesionario Premium Automóviles de Lujo nos ofrece Declasse Vamos (muscle car), Vulcar Fagaloa (deportivo clásico), Albany Fränken Stange (deportivo clásico), Declasse Tornado desgastado (deportivo clásico) y Chariot Romero Hearse (sedán). Por su parte, el concesionario Luxury Autos tiene para nosotros el Benefactor Krieger (supercoche) e Invetero Coquette D1 (deportivo clásico).

Esta semana, el coche de pruebas premium es el Pegassi Ignus armado (supercoche). Junto a esto, el vehículo de regalo del desafío del CCLS queda entre los cuatro primeros puestos en la Serie del Club de coches de LS que logren ganar dos días seguidos el Classique Broadway (muscle car).

Los coches de pruebas son Dinka Jester (coche de carreras/deportivo), Dewbauchee Massacro (coche de carreras/deportivo) y Benefactor Feltzer (deportivo). El vehículo de la ruleta del suéter es el Vapid Dominator ASP (muscle car). Por último, el desafío semanal nos pide sobrevivir a cuatro oleadas en una partida de supervivencia para ganar la máscara de araña saltarina gris y GTA$ 200,000.

Recuerda, la actualización para GTA Online ya está disponible. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el evento de Halloween aquí. De igual forma, este sería el precio de GTA VI.

Vía: Comunicado oficial.