    Ya está disponible la nueva actualización de GTA Online

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS23/10/2025 3:40 p. m.

    Aunque es probable que todos estén enfocados en el contenido de Halloween para Grand Theft Auto Online, este título tiene varias novedades para nosotros. De esta forma, a partir de tos momentos ya puedes disfrutar de la más reciente actualización de GTA Online, la cual agrega varias actividades interesantes para los jugadores.

    A partir de esta semana, y hasta antes del 5 de noviembre, todos los jugadores de GTA Online pueden obtener un Benefactor Krieger gratis, disponible en Legendary Motorsport. Quienes quieran ir a tono con la temática de Halloween, podrán adquirir en el concesionario Luxury Autos un Krieger color naranja y negro, el cual tendrá una rebaja terrorífica.

    Todas las novedades de GTA Online

    Durante las dos próximas semanas se podrá jugar de nuevo el espeluznante modo Ataque zombi en Ludendorff, con el triple de GTA$ y RP. De igual forma, la actualización agrega más modos inspirados en Halloween, como Adversario Paria, y Avistamientos de ovnis en los cielos de Los Santos.

    Puedes conseguir una máscara Vampiro vintage blanca gratis por iniciar sesión de aquí al 29 de octubre. Como siempre, puedes obtener el doble de GTA$ y RP en Paria (el cuádruple para miembros de GTA+), en misiones de venta de dinero falsificado (el cuádruple para miembros de GTA+) y en la Serie de la comunidad de Halloween. 

    El concesionario Premium Automóviles de Lujo nos ofrece Declasse Vamos (muscle car), Vulcar Fagaloa (deportivo clásico), Albany Fränken Stange (deportivo clásico), Declasse Tornado desgastado (deportivo clásico) y Chariot Romero Hearse (sedán). Por su parte, el concesionario Luxury Autos tiene para nosotros el Benefactor Krieger (supercoche) e Invetero Coquette D1 (deportivo clásico). 

    Esta semana, el coche de pruebas premium es el Pegassi Ignus armado (supercoche). Junto a esto, el vehículo de regalo del desafío del CCLS queda entre los cuatro primeros puestos en la Serie del Club de coches de LS que logren ganar dos días seguidos el Classique Broadway (muscle car). 

    Los coches de pruebas son Dinka Jester (coche de carreras/deportivo), Dewbauchee Massacro (coche de carreras/deportivo) y Benefactor Feltzer (deportivo). El vehículo de la ruleta del suéter es el Vapid Dominator ASP (muscle car). Por último, el desafío semanal nos pide sobrevivir a cuatro oleadas en una partida de supervivencia para ganar la máscara de araña saltarina gris y GTA$ 200,000. 

    Recuerda, la actualización para GTA Online ya está disponible. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el evento de Halloween aquí. De igual forma, este sería el precio de GTA VI.

    Imagen

    Vía: Comunicado oficial. 

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Ya está disponible la nueva actualización de GTA Online
    Ya está disponible la nueva actualización de GTA Online
    PS5 supera en ventas a PS3 en Estados Unidos
    PS5 supera en ventas a PS3 en Estados Unidos
    Microsoft revela cuánto rango de ganancias debe generar Xbox
    Microsoft revela cuánto rango de ganancias debe generar Xbox
    Bluey tendrá un nuevo videojuego para consolas y PC
    Bluey tendrá un nuevo videojuego para consolas y PC
    La expansión de Pokémon TCG Pocket, Mega Ascenso, ya tiene fecha
    La expansión de Pokémon TCG Pocket, Mega Ascenso, ya tiene fecha
    Fallout 4 Anniversary Edition llegará a Switch 2
    Fallout 4 Anniversary Edition llegará a Switch 2
    El remake de Splinter Cell está en problemas
    El remake de Splinter Cell está en problemas
    Tráiler confirma lanzamiento de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2
    Tráiler confirma lanzamiento de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2
    FromSoftware retrasa Elden Ring para Nintendo Switch 2
    FromSoftware retrasa Elden Ring para Nintendo Switch 2
    Masahiro Sakurai confirma demo y más Amiibo para Kirby Air Riders
    Masahiro Sakurai confirma demo y más Amiibo para Kirby Air Riders
    ¿Metroid Prime 2: Echoes tendrá una remasterización?
    ¿Metroid Prime 2: Echoes tendrá una remasterización?
    Review – The Outer Worlds 2
    Review – The Outer Worlds 2
    Revive el Nintendo Direct de Kirby Air Riders aquí
    Revive el Nintendo Direct de Kirby Air Riders aquí
    Xbox menciona que los juegos exclusivos son anticuados
    Xbox menciona que los juegos exclusivos son anticuados
    James Gunn no quiere usar al Thanos de DC
    James Gunn no quiere usar al Thanos de DC
    CEO de Remedy se va después del fracaso de FBC: Firebreak
    CEO de Remedy se va después del fracaso de FBC: Firebreak
    El anime de One Piece se reestrena en streaming
    El anime de One Piece se reestrena en streaming
    El próximo Xbox tendría precio de consola premium
    El próximo Xbox tendría precio de consola premium
    Varios periodistas de videojuegos abandonaron el medio
    Varios periodistas de videojuegos abandonaron el medio
    Se filtran datos confidenciales de la CFE y Telmex
    Se filtran datos confidenciales de la CFE y Telmex
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo