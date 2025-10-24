Reportan envíos de correos falsos de Nintendo Switch Online

Podrían intentar el robo de datos

Después de bastantes años de lanzamiento, el servicio de Switch Online ha logrado consolidarse entre los fanáticos de Nintendo que solían tener servicios en línea de manera gratuita, solo que ahora no solo se puede jugar con todo el mundo, sino también disfrutar de clásicos de diferentes eras de la empresa. Y con toda esta información en mente, surgieron noticias interesantes en torno a esta membresía de diversos niveles.

La gran N ha emitido una advertencia oficial sobre una nueva oleada de correos falsos que circulan entre los usuarios del servicio. Estos mensajes fraudulentos simulan ser notificaciones legítimas sobre la renovación automática del servicio, pero en realidad buscan engañar a los jugadores para robar sus datos personales y financieros.

La compañía explicó que los correos incluyen enlaces sospechosos que redirigen a sitios web falsos diseñados para parecerse a los portales oficiales de Nintendo. La recomendación es clara: no abrir los enlaces y eliminar los mensajes de inmediato para evitar cualquier tipo de riesgo.

Según reportes de usuarios japoneses, los mensajes se han enviado de manera masiva , con un formato muy convincente que podría engañar incluso a los más cautelosos. Nintendo recordó que la manera más segura de verificar el estado real de la suscripción es hacerlo directamente desde el menú HOME de la consola o a través de la sección Switch Online.

La compañía insistió en mantener la precaución ante este tipo de intentos de estafa, recordando que ningún correo oficial solicitará datos confidenciales ni redirigirá a páginas externas. Con esta alerta, la empresa busca proteger a su comunidad y reforzar la seguridad de los jugadores frente a nuevas tácticas de phishing.

Vía: NT

Nota del autor: Definitivamente no hay que abrir esos correo. Tampoco es como que Nintendo mande comunicados tan seguido, solo cuando se aprueba una compra o similar.