Creador de Halo está muy molesto con Battlefield 6

Molesto por falta de acreditación

El lanzamiento de Battlefield 6 ha estado acompañado de una fuerte polémica tras las declaraciones de Marcus Lehto, cocreador de Halo y exdirector de Ridgeline Games, quien acusó a Electronic Arts (EA) de omitir su nombre y el de su equipo de los créditos del juego. Lehto, que encabezó el desarrollo de la campaña durante los primeros años del proyecto, calificó la situación como “una falta de respeto” hacia los creativos que contribuyeron de manera fundamental al título.

Ridgeline Games fue fundado en 2021 con el objetivo de crear experiencias narrativas dentro del universo Battlefield, siendo Lehto la figura clave detrás del estudio. Sin embargo, su salida de EA en febrero de 2024 marcó el principio del fin para el equipo, que fue cerrado poco después. Parte de sus empleados fueron transferidos a Ripple Effect, responsable del modo multijugador, mientras que otros abandonaron definitivamente la compañía.

El reclamo de Lehto surge tras comprobar que numerosos desarrolladores que trabajaron entre uno y dos años y medio en el proyecto apenas fueron mencionados en la sección de “agradecimientos especiales”, y algunos, incluido él mismo, ni siquiera fueron acreditados. A través de LinkedIn, el creativo publicó una lista con los nombres y cargos del personal de Ridgeline que, según él, deberían haber recibido reconocimiento pleno por su labor en los cimientos de Battlefield 6.

El caso ha reavivado un debate recurrente dentro de la industria del videojuego : el escaso reconocimiento a quienes participan en las etapas iniciales de desarrollo. Las declaraciones de Lehto no solo exponen una falla ética, sino también la importancia de valorar el trabajo colectivo detrás de proyectos que, como Battlefield 6, dependen del esfuerzo de cientos de personas para cobrar vida.

El juego está disponible en Xbox Series X/S, PS5 y PC.

Nota del autor: Es desalentador que tienen clausulas que mencionan que deben trabajar cierto lapso para salir en los créditos, de lo contrario quedan fuera.