    Se filtra pelea de jefe de Metroid Prime 4: Beyond

    23/10/2025 6:34 p. m.

    Lo mostraron antes de tiempo

    Estamos a muy poco tiempo de que finalmente se lance el esperado Metroid Prime 4: Beyond, el cual se prometió desde los inicios de Nintendo Switch y que por momentos se pensaba iba a ser cancelado por cuestiones de reinicio de desarrollo y tiempos de silencio considerable. Y ahora que estamos a nada de jugarlo, alguna que otra información está saliendo al aire, lo cual podría ser temas de spoilers para los fans.


    Dos anuncios no listados de Switch 2 han revelado brevemente nuevas imágenes del juego, desatando el entusiasmo entre los aficionados. La filtración proviene del usuario BackwardsCompat en el foro Famiboards, quien compartió los enlaces a los videos que, aunque ya fueron retirados, se propagaron rápidamente en redes.

    Los clips, de apenas 15 segundos de duración cada uno, presentan versiones también subidas en YouTube Shorts. Ambos materiales se enfocan principalmente en mostrar las capacidades técnicas de la nueva consola de Nintendo, aunque incluyen una breve secuencia del juego que parece corresponder a una batalla contra un jefe invisible, detalle que generó curiosidad y especulación en la comunidad.

    Velo acá:

    Como mencionamos aparición de estos anuncios ocurre cuando Metroid Prime 4: Beyond se encuentra a tan solo un mes y medio de su lanzamiento oficial, lo que sugiere que Nintendo podría estar preparando su campaña promocional para coincidir con la temporada navideña. La compañía, sin embargo, no ha emitido comentarios sobre la autenticidad o el origen de los videos filtrados.

    Con esta nueva filtración, el interés por el esperado regreso de Samus Aran sigue creciendo. Los seguidores esperan que Nintendo libere pronto un tráiler completo que confirme lo visto y ofrezca un mejor vistazo al apartado visual y jugable del título que marcará una nueva era tanto para la saga como para la próxima generación de consolas híbridas.

    Recuerda que se lanza el 4 de diciembre en Switch 1 y 2.

    Nota del autor: Ya quiero jugar a este título. Aunque primero toca Kirby Air Riders para ir calentando motores.

