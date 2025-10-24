    Instagram implementa clasificación para menores

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS24/10/2025 10:34 a. m.

    El asesinato de Charlie Kirk y la radicalización política ha afectado la forma en la que las redes sociales funcionan. Si bien algunas plataformas ofrecen contenido por igual, sin importar si un niño o un adulto son el objetivo, otras más han comenzado a implementar medidas que restringen cierto material para menores de edad. Este es el caso de Instagram, el cual ha dado un pie en esta dirección.

    De acuerdo con The New York Times, Instagram ha comenzado a implementar un sistema de clasificación, con el cual el algoritmo regulará el tipo de contenido que aparece en las cuentas de menores de edad. Aquí, la plataforma mostrará videos e imágenes en la menor cantidad de groserías posibles y con desnudos “leves”, siguiendo así la clasificación de PG-13 que encontramos en las películas.

    Más protección a los menores de edad

    Por si esto no fuera suficiente, el control parental se expandirá sustancialmente, y las cuentas de menores de edad automáticamente serán asignadas como privadas. Esto fue lo que comentó Max Eulenstein, jefe de gestión de productos de la aplicación, al respecto:

    “Nuestra Estrella del Norte en la experiencia adolescente son los padres y lo que nos dicen que quieren para sus hijos adolescentes, y eso es lo que llevó a este desarrollo y por qué nos centramos en el estándar PG-13”.

    Esto no es algo completamente nuevo, ya que desde hace un año, Meta se ha encargado de modificar el contenido que los menores de edad consumen en sus plataformas. Con su implementación en Instagram, se espera que este público no tenga acceso tan fácil a la radicalización política que ha marcado a Estados Unidos en los últimos años.

    Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con esta opción en todo el mundo. En temas relacionados, estas son las novedades de WhatsApp. De igual forma, Hollywood enfurece por actriz de inteligencia artificial.

    Imagen

    Vía: The New York Times

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Instagram implementa clasificación para menores
    Instagram implementa clasificación para menores
    Ésta es la verdadera responsable de la mala situación de Xbox
    Ésta es la verdadera responsable de la mala situación de Xbox
    Pokémon Legends: Z-A vende casi seis millones de unidades
    Pokémon Legends: Z-A vende casi seis millones de unidades
    Revelan el Top 10 de juegos más mencionados en X de 2024
    Revelan el Top 10 de juegos más mencionados en X de 2024
    Creador de Halo está muy molesto con Battlefield 6
    Creador de Halo está muy molesto con Battlefield 6
    Se filtra pelea de jefe de Metroid Prime 4: Beyond
    Se filtra pelea de jefe de Metroid Prime 4: Beyond
    Director de One Punch Man responde a críticas de la temporada 3
    Director de One Punch Man responde a críticas de la temporada 3
    Mejoran el rendimiento de ROG Xbox Ally X al quitarle Windows
    Mejoran el rendimiento de ROG Xbox Ally X al quitarle Windows
    Surge imagen de los hermanos para el revival de Malcolm el de en Medio
    Surge imagen de los hermanos para el revival de Malcolm el de en Medio
    Ya está disponible la nueva actualización de GTA Online
    Ya está disponible la nueva actualización de GTA Online
    Microsoft despide a más 15 mil empleados y su CEO gana salario récord
    Microsoft despide a más 15 mil empleados y su CEO gana salario récord
    PS5 supera en ventas a PS3 en Estados Unidos
    PS5 supera en ventas a PS3 en Estados Unidos
    Microsoft revela cuánto rango de ganancias debe generar Xbox
    Microsoft revela cuánto rango de ganancias debe generar Xbox
    Bluey tendrá un nuevo videojuego para consolas y PC
    Bluey tendrá un nuevo videojuego para consolas y PC
    La expansión de Pokémon TCG Pocket, Mega Ascenso, ya tiene fecha
    La expansión de Pokémon TCG Pocket, Mega Ascenso, ya tiene fecha
    Fallout 4 Anniversary Edition llegará a Switch 2
    Fallout 4 Anniversary Edition llegará a Switch 2
    El remake de Splinter Cell está en problemas
    El remake de Splinter Cell está en problemas
    Tráiler confirma lanzamiento de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2
    Tráiler confirma lanzamiento de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2
    FromSoftware retrasa Elden Ring para Nintendo Switch 2
    FromSoftware retrasa Elden Ring para Nintendo Switch 2
    Masahiro Sakurai confirma demo y más Amiibo para Kirby Air Riders
    Masahiro Sakurai confirma demo y más Amiibo para Kirby Air Riders
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo