Instagram implementa clasificación para menores

Si bien algunas plataformas ofrecen contenido por igual, sin importar si un niño o un adulto son el objetivo, otras más han comenzado a implementar medidas que restringen cierto material para menores de edad. Este es el caso de Instagram, el cual ha dado un pie en esta dirección.

De acuerdo con The New York Times, Instagram ha comenzado a implementar un sistema de clasificación, con el cual el algoritmo regulará el tipo de contenido que aparece en las cuentas de menores de edad. Aquí, la plataforma mostrará videos e imágenes en la menor cantidad de groserías posibles y con desnudos “leves”, siguiendo así la clasificación de PG-13 que encontramos en las películas.

Más protección a los menores de edad

Por si esto no fuera suficiente, el control parental se expandirá sustancialmente, y las cuentas de menores de edad automáticamente serán asignadas como privadas. Esto fue lo que comentó Max Eulenstein, jefe de gestión de productos de la aplicación, al respecto:

“Nuestra Estrella del Norte en la experiencia adolescente son los padres y lo que nos dicen que quieren para sus hijos adolescentes, y eso es lo que llevó a este desarrollo y por qué nos centramos en el estándar PG-13”.

Esto no es algo completamente nuevo, ya que desde hace un año, Meta se ha encargado de modificar el contenido que los menores de edad consumen en sus plataformas. Con su implementación en Instagram, se espera que este público no tenga acceso tan fácil a la radicalización política que ha marcado a Estados Unidos en los últimos años.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con esta opción en todo el mundo. En temas relacionados, estas son las novedades de WhatsApp. De igual forma, Hollywood enfurece por actriz de inteligencia artificial.

