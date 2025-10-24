    Pokémon Legends: Z-A vende casi seis millones de unidades

    Como todas las entregas de Pokémon en los últimos años, Legends: Z-A se ha enfrentado a múltiples críticas por su estilo visual. En redes sociales, muchos han señalado a esta entrega como la gota que derramó el vaso cuando hablamos sobre el apartado técnico y las capacidades de Game Freak. Sin embargo, y como también es una costumbre, esta minoría no representa el sentimiento general, y es que esta entrega vendió casi seis millones de unidades en solo una semana.

    De acuerdo con The Pokémon Company, Pokémon Legends: Z-A vendió 5.8 millones de unidades durante su primera semana en todo este mundo. De este número, la mayoría de las ventas se llevaron a cabo en el Nintendo Switch 2, aunque por el momento se desconoce el porcentaje exacto.

    Otro éxito para Pokémon

    De las 5.8 millones, 1.5 millones de unidades corresponden a Japón. Por su parte, en Reino Unido, esta entrega debutó en el primer lugar, en donde el 51% de las ventas corresponden a la versión de Nintendo Switch 2. Si bien este es un gran inicio para esta entrega, los números están por debajo de las 6.5 millones de copias que logró vender Pokémon Legends: Arceus en su primera semana.

    Incluso con este declive, queda claro que la popularidad de Pokémon sigue siendo muy grande a nivel mundial. Considerando que estamos hablando de un spin-off que llegó tanto al Switch como a Switch 2, será interesante ver cómo le irá a la siguiente generación, la cual, de acuerdo con filtraciones, llegaría a nuestras manos el siguiente año.

    Solo nos queda esperar para ver cuál será el desempeño final de Pokémon Legends: Z-A. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de esta entrega. De igual forma, ya hay fecha para la nueva expansión de Pokémon TCG: Pocket.

    Nota del Autor:

    Al final del día, Pokémon Legends: Z-A es una experiencia muy divertida, y un título que ha logrado conectar con muchos jugadores que, por alguna razón, no son tan fans del sistema tradicional de la serie. Este es un gran punto de entrada, y algo que todos los jugadores deben de experimentar, especialmente aquellos que aman a la franquicia de Pikachu.

