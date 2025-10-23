Revelan el Top 10 de juegos más mencionados en X de 2024

Las redes son el foco del gaming

Parece broma, pero hace ya algunos años que la plataforma de Twitter mutó a llamarse X, esto después de la compra hecha por Elon Musk, teniendo cambios que no convencieron a todo el mundo. A pesar de dichos problemas, hay usuarios que han podido adaptarse a lo nuevo, y claro, los videojuegos siempre son parte de la tendencia, con varias etiquetas y hasta memes compartidos por millones en el mundo.





El auge de la conversación sobre videojuegos en redes sociales continúa dominando el panorama digital. De acuerdo con estadísticas recientes, X registró más de 20 millones de publicaciones diarias relacionadas con el gaming durante 2024, lo que se tradujo en 905 mil millones de impresiones a lo largo del año. Solo el deporte logró superar a los videojuegos como el tema más discutido en la plataforma, alcanzando 1.1 mil millones de impresiones globales.

El informe también destacó cuáles fueron los títulos más mencionados del año entre los usuarios de X, revelando el siguiente Top 10 de juegos en 2024:





Genshin Impact Blue Archive League of Legends Honkai Series Final Fantasy Zenless Zone Zero Project Sekai Fortnite Ensemble Stars!! Minecraft





Los resultados muestran el dominio de los juegos asiáticos, especialmente de HoYoverse, con varios títulos entre los primeros lugares. Además, clásicos como Fortnite y Minecraft continúan manteniendo su relevancia y vigencia entre los jugadores de todo el mundo.

Estos datos confirman que las comunidades en línea siguen siendo un punto de encuentro vital para los fans. Más allá del entretenimiento, los videojuegos marcan tendencias, inspiran creatividad y mantienen vivas las conversaciones globales dentro del ecosistema digital.

Vía: GN

Nota del autor: Es triste ver que Nintendo no figura dentro de la lista. Pero bueno, creo que no sacaron nada tan importante en 2024.