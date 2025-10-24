Ésta es la verdadera responsable de la mala situación de Xbox

Desde hace un par de años, los fans han acusado a Phil Spencer, Sarah Bod y Matt Booty de llevar a la marca de Xbox por una dirección que no solo afecta a la marca, sino que también ha arruinado su relación con los jugadores. Despidos masivos, cierre de estudios y la cancelación de proyectos han apuntado a una mala dirección. Ahora, un nuevo reporte revela quién es el verdadero responsable de estas decisiones.

Recientemente, Bloomberg compartió un reportaje en donde revelan que Amy Hood, CFO de Microsoft, se ha interesado más y más en Xbox, obligando a esta división a conseguir ganancias del 30%. Aunque este número no suena tan grande, la realidad es que este es un margen absurdo en la industria de los videojuegos, especialmente para una compañía enfocada en el hardware, software y los servicios, como lo es Game Pass.

La verdadera responsable

Con esta nueva información, la situación actual dentro de Xbox tiene mayor sentido. Desde hace un par de años, Microsoft se ha enfocado en objetivo de corto alcance y en mejorar su valor en la bolsa, algo que no se acomoda mucho con los largos periodos de desarrollo que usualmente marcan a una compañía de videojuegos. Es así que la presión de Hood ha llevado a la directiva de Xbox a tomar decisiones controversiales.

El cierre de estudios, despidos masivos, reducción de publicidad, llevar sus exclusivas a otras consolas, así como el aumento de precio a su hardware y Game Pass, parecen ser una respuesta a la dirección que Hood y Microsoft han tomado. Al respeto, Microsoft compartió el siguiente comunicado:

“Adoptamos una visión a largo plazo en la gestión de nuestro negocio y establecemos objetivos. Aspiramos alto, pero nos mantenemos flexibles, conscientes de que el éxito no se refleja en todos los proyectos o prioridades. Consideramos el negocio como un todo, equilibrando la creatividad, la innovación y la sostenibilidad en una cartera diversa de ofertas. Como en cualquier negocio creativo, a veces esto implica tomar decisiones difíciles y dejar de trabajar en cosas que ya no funcionan por diversas razones, y redirigir recursos hacia proyectos más alineados con nuestra dirección y prioridades. Y aunque cada equipo y proyecto puede variar entre sí, un objetivo que compartimos en toda la empresa es crear juegos excelentes y ofrecer experiencias que nuestros jugadores disfruten durante años”.

Demasiado para la industria

Un margen de ganancias del 30% es algo inusual. El estándar actual para empresas como Xbox es del 20%, y otras generan números más pequeños. Todo esto se debe a la nueva dirección que Microsoft está tomando en general y, como parte de esta compañía, Xbox tiene que seguirlos, ya sea que esto sea del agrado de los fans y la directiva o no.

Es muy probable que esto siga así, por lo que en un futuro veremos a Xbox tomar más decisiones controversiales que les den las ganancias que Microsoft espera de ellos, incluso si en el camino pierden la confianza de los usuarios. En temas relacionados, este es el ridículo salario del CEO de Microsoft. De igual forma, así puedes mejorar el rendimiento del ROG Xbox Ally X.

Nota del Autor:

Es una situación muy compleja para Xbox. Considerando el dinero que Microsoft ha invertido en el desarrollo de proyectos y la compra de estudios, queda claro que ellos quieren ver ganancias correspondientes, incluso si esto es algo muy difícil para los estándares que hay en la industria.

Vía: Bloomberg