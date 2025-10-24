Nintendo confirma globo de Mario en desfile de Acción de Gracias

Estamos a un mes del Día de Acción de Gracias. Si bien este es un evento para el público de Estados Unidos, múltiples compañías de videojuegos se han sumado al desfile de la Ciudad de Nueva York desde hace mucho tiempo. De esta forma, Nintendo ha confirmado que Mario formará parte de este evento.

Por medio de sus redes sociales, Nintendo of America ha confirmado que un globo especial de Mario formará parte del desfile de Acción de Gracias. Este evento se llevará a cabo el 27 de noviembre en Nueva York. Notablemente, la Gran N ha tomado esta celebración como parte del festejo del 40 aniversario de Super Mario Bros.

On Nov 27, Mario will take to the skies of New York City at the #MacysParade, in commemoration of the 40th anniversary of the original Super Mario Bros. game. Here’s a first look at the 3D model of the new Mario balloon! @Macys pic.twitter.com/bginx8jcFl — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 24, 2025

Globos y la cultura popular

Si bien el desfile de Acción de Gracias comenzó como algo muy tradicional en Estados Unidos, con el paso del tiempo, múltiples compañías se han sumado a este evento. Recordemos que una de las primeras figuras de los videojuegos en formar parte de esta celebración fue Sonic the Hedgehog.

Desde entonces, más y más propiedades de alcance global se han unido a este desfile. Tan solo hay que recordar el año en que Goku formó parte del evento. De esta forma, ver a Mario junto a un pavo real enorme ya es algo común, pero sigue siendo algo que le sigue sacando una sonrisa a todos los fans, no solo aquellos en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

Recuerda, el desfile del Día de Acción de Gracias se llevará a cabo el 27 de noviembre en la ciudad de Nueva York. En temas relacionados, clásico del GameCube llegará a Switch Online para Halloween. De igual forma, estas son las nuevas ofertas de la eShop para la temporada.

Vía: Nintendo of America