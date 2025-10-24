    Nintendo confirma globo de Mario en desfile de Acción de Gracias

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS24/10/2025 11:48 a. m.

    Estamos a un mes del Día de Acción de Gracias. Si bien este es un evento para el público de Estados Unidos, múltiples compañías de videojuegos se han sumado al desfile de la Ciudad de Nueva York desde hace mucho tiempo. De esta forma, Nintendo ha confirmado que Mario formará parte de este evento.

    Por medio de sus redes sociales, Nintendo of America ha confirmado que un globo especial de Mario formará parte del desfile de Acción de Gracias. Este evento se llevará a cabo el 27 de noviembre en Nueva York. Notablemente, la Gran N ha tomado esta celebración como parte del festejo del 40 aniversario de Super Mario Bros.

    Globos y la cultura popular

    Si bien el desfile de Acción de Gracias comenzó como algo muy tradicional en Estados Unidos, con el paso del tiempo, múltiples compañías se han sumado a este evento. Recordemos que una de las primeras figuras de los videojuegos en formar parte de esta celebración fue Sonic the Hedgehog.

    Desde entonces, más y más propiedades de alcance global se han unido a este desfile. Tan solo hay que recordar el año en que Goku formó parte del evento. De esta forma, ver a Mario junto a un pavo real enorme ya es algo común, pero sigue siendo algo que le sigue sacando una sonrisa a todos los fans, no solo aquellos en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

    Recuerda, el desfile del Día de Acción de Gracias se llevará a cabo el 27 de noviembre en la ciudad de Nueva York. En temas relacionados, clásico del GameCube llegará a Switch Online para Halloween. De igual forma, estas son las nuevas ofertas de la eShop para la temporada. 

    Imagen

    Vía: Nintendo of America

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Nintendo confirma globo de Mario en desfile de Acción de Gracias
    Nintendo confirma globo de Mario en desfile de Acción de Gracias
    Instagram implementa clasificación para menores
    Instagram implementa clasificación para menores
    Nuevo tráiler de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    Nuevo tráiler de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    Ésta es la verdadera responsable de la mala situación de Xbox
    Ésta es la verdadera responsable de la mala situación de Xbox
    Pokémon Legends: Z-A vende casi seis millones de unidades
    Pokémon Legends: Z-A vende casi seis millones de unidades
    Revelan el Top 10 de juegos más mencionados en X de 2024
    Revelan el Top 10 de juegos más mencionados en X de 2024
    Creador de Halo está muy molesto con Battlefield 6
    Creador de Halo está muy molesto con Battlefield 6
    Se filtra pelea de jefe de Metroid Prime 4: Beyond
    Se filtra pelea de jefe de Metroid Prime 4: Beyond
    Director de One Punch Man responde a críticas de la temporada 3
    Director de One Punch Man responde a críticas de la temporada 3
    Mejoran el rendimiento de ROG Xbox Ally X al quitarle Windows
    Mejoran el rendimiento de ROG Xbox Ally X al quitarle Windows
    Surge imagen de los hermanos para el revival de Malcolm el de en Medio
    Surge imagen de los hermanos para el revival de Malcolm el de en Medio
    Ya está disponible la nueva actualización de GTA Online
    Ya está disponible la nueva actualización de GTA Online
    Microsoft despide a más 15 mil empleados y su CEO gana salario récord
    Microsoft despide a más 15 mil empleados y su CEO gana salario récord
    PS5 supera en ventas a PS3 en Estados Unidos
    PS5 supera en ventas a PS3 en Estados Unidos
    Microsoft revela cuánto rango de ganancias debe generar Xbox
    Microsoft revela cuánto rango de ganancias debe generar Xbox
    Bluey tendrá un nuevo videojuego para consolas y PC
    Bluey tendrá un nuevo videojuego para consolas y PC
    La expansión de Pokémon TCG Pocket, Mega Ascenso, ya tiene fecha
    La expansión de Pokémon TCG Pocket, Mega Ascenso, ya tiene fecha
    Fallout 4 Anniversary Edition llegará a Switch 2
    Fallout 4 Anniversary Edition llegará a Switch 2
    El remake de Splinter Cell está en problemas
    El remake de Splinter Cell está en problemas
    Tráiler confirma lanzamiento de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2
    Tráiler confirma lanzamiento de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo