    Ya sabemos cuándo llegará The Fantastic Four: First Steps a Disney+

    24/10/2025 11:10 a. m.

    The Fantastic Four: First Steps tal vez no sea la película más taquillera del año, pero con más de $521 millones de dólares recaudados ha logrado convertirse en uno de los mayores éxitos del año. Ahora, todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver esta cinta en la pantalla grande están de suerte, puesto que se ha confirmado la fecha exacta en la que esta entrega del MCU llegará a Disney+.

    De acuerdo con Variety, The Fantastic Four: First Steps estará disponible en Disney+ el próximo 5 de noviembre. Esto significa que la compañía del ratón mantiene intacta su regla de llevar películas grandes a su servicio de streaming tres meses después de su estreno en los cines.

    Una larga espera para Marvel

    Si bien hay varios proyectos de Marvel en desarrollo, como la segunda temporada de Daredevil: Born Again, pasará algo de tiempo antes de que el MCU regrese a la pantalla grande. No será sino hasta el 31 de julio del 2026 que veamos el estreno de Spider-Man: Brand New Day, mientras que Avengers: Doomsday estará disponible hasta diciembre del próximo año.

    Notablemente, Avengers: Doomsday será el primer gran crossover del MCU desde Avengers: Endgame. Esto significa que la primera familia de Marvel regresará hasta finales del siguiente año. Después de esto, aún hay planes para un par de cintas más en la sexta fase, la cual concluirá con Avengers: Secret Wars. Sin embargo, después de esto se desconoce qué sucederá con este universo. 

    Aunque se habla de continuar con esta línea, pero enfocándose en aspectos como los X-Men y otras propiedades, no se descarta la posibilidad de que veamos un reboot, lo cual marcaría el regreso de personajes como Iron Man y Captain America, pero con otros actores en estos roles. Recuerda, The Fantastic Four: First Steps llegará a Disney+ el 5 de noviembre del 2025. En temas relacionados, esta es la fecha para la segunda temporada de X-Men ‘97. De igual forma, ¿Jonathan Majors regresará como Kang?

