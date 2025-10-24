    Xbox está muy concentrado en Nintendo Switch 2

    Quieren lanzar sus éxitos en la consola

    Ya han pasado cuatro meses desde la salida de Switch 2 al mercado, y desde ese momento la industria entera no ha parado de hablar del sistema, dado que está sacando videojuegos de alta calidad, teniendo como resultado el apoyo de las empresas terceras con ports de sus más grandes éxitos. Sin embargo, hace falta uno de los grandes publishers dentro de la ecuación, el cual poco a poco se empieza a pronunciar sobre sus intenciones.

    Phil Spencer, jefe de Xbox, confirmó que la nueva consola de la gran N será uno de los principales enfoques para el equipo de Microsoft en los próximos meses. El ejecutivo destacó que su meta sigue siendo ampliar el acceso a los juegos de Xbox a través de distintas plataformas, incluyendo este sistema que tomó al mundo por sorpresa.

    Durante una entrevista, Spencer explicó que están trabajando para reducir las barreras de entrada mediante servicios como Xbox Game Pass y Xbox Play Anywhere, permitiendo a los jugadores disfrutar sus títulos favoritos en diferentes dispositivos. “Si hay personas que desean jugar nuestros juegos en PlayStation 5 o en Nintendo Switch 2, nos encantaría que pudieran hacerlo”, señaló el directivo, subrayando la apertura de Xbox hacia un ecosistema más flexible y conectado.

    El líder de la división también comentó que la relación con otras compañías ha sido excelente, lo que podría anticipar futuras colaboraciones o lanzamientos compartidos entre plataformas. Este enfoque refuerza la estrategia de Microsoft de apostar por la accesibilidad y la expansión del catálogo de Xbox más allá de sus propias consolas, consolidando una visión centrada en el jugador por encima del hardware.

    De igual, manera tienen la opción de la consola portátil, ROG Xbox Ally, la cual hasta estos momentos ha generado algo de confusión en los consumidores.

    Vía: FMT

    Imagen

    Nota del autor: Puede ser que el Gears of War remasterizado sea uno de los primeros juegos en llegar. Digo, Indiana Jones será lanzado en la consola, por lo que se pueden esperar más ports.

