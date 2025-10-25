El disco de The Outer Worlds 2 en PS5 solo es una llave

The Outer Worlds 2 llegará a nuestras manos la próxima semana. Si bien muchos tienen pensado disfrutar de este título por medio de Xbox Game Pass, aquellos con un PS5 probablemente estaban pensando en adquirir una copia física. Lamentablemente, se ha dado a conocer que el disco no incluye el juego, y básicamente funciona como una llave para una descarga digital.

Recientemente, la cuenta de DoesItPlay1 reveló que la copia física de The Outer Worlds 2 en PlayStation 5 solo incluye 1.32 GB de información. Esto quiere decir que la aventura final, la cual tiene un peso de casi 80 GB no viene completa en el disco, obligando al jugador a descargar el título. Esto, como era de esperarse, no ha sido del agrado del público.

¿La culpa es de Xbox?

Esto no es algo nuevo. Lo mismo sucedió a principios de este año con el lanzamiento de DOOM: The Dark Ages, el cual también solo incluye un par de gigas en el disco, y no el juego. Con Xbox dejando en claro que tienen pensado llevar sus juegos a otras plataformas, parece que esta será una tendencia en un futuro.

Es una verdadera lástima que este sea el camino de Xbox, especialmente considerando que tampoco lanzan juegos físicos para su consola. Considerando que Microsoft los ha obligado a obtener mayores ganancias, no sería descabellado pensar que este tipo de decisiones también son el resultado de una mayor presión por obtener más y más dinero.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con los futuros lanzamientos de Xbox. Recuerda, The Outer Worlds 2 llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC el 29 de octubre del 2025. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de este juego. De igual forma, Xbox está muy enfocado en Nintendo Switch 2.

