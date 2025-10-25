    Nintendo ofrece adelanto gratuito del libro de Metroid Prime

    25/10/2025 4:00 p. m.

    El próximo 28 de octubre, Nintendo publicará Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective, un libro de arte que nos muestra el trabajo que Retro Studios ha realizado a lo largo de los años con esta serie. Si aún sabes si este material vale la pena, te dará gusto escuchar que la Gran N ha compartido un adelanto gratuito para todos los interesados.

    Por medio de su sitio oficial, Nintendo ha publicado un adelanto de 35 páginas, en donde encontramos arte conceptual, vistazos únicos y entrevistas con algunos desarrolladores y productores que trabajaron en Metroid Prime, Metroid Prime 2: Echoes, y Metroid Prime 3: Corruption. Todo esto nos da un mejor vistazo al producto final, dejando en claro que todos los fans de esta serie deben de tener este libro en su colección. Aquí puedes checar este avance.

    Algo para todos los fans

    La versión final de Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective incluye 212 páginas con mucho contenido sobre el desarrollo de esta trilogía, e incluye una introducción a cargo de Kensuke Tanabe, el productor de la serie, en donde seguramente se darán a conocer algunos detalles que sorprenderán a los fans. 

    Lo mejor de todo, es que el lanzamiento de este libro marca el inicio de la llegada de Metroid Prime 4: Beyond, ya que en noviembre estarán a la venta los Amiibo de este título, y a principios de diciembre llegará el esperado juego. Todo esto nos pone en una situación que hace años parecía imposible, pero todo indica a que Nintendo cerrará el año de una forma fenomenal.

    Recuerda, Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective estará a la venta el 28 de octubre, y Metroid Prime 4: Beyond llegará al Switch y Switch 2 el 4 de diciembre del 2025. En temas relacionados, estos son los nuevos detalles del juego. De igual forma, Metroid Prime 2: Echoes sí podría tener una remasterización.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Este es un gran momento para ser un fan de Metroid, y todo indica que este libro será una pieza de colección imperdible. Lo interesante será ver qué tan disponible estará en un futuro, ya que es probable que algunos no tengan la oportunidad de conseguirlo en estos momentos. 

    Vía: Nintendo 

