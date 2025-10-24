Halo: Combat Evolved tendrá un remake para Xbox, PC y PS5

Por años hemos escuchado rumores sobre un remake de Halo: Combat Evolved, la primera entrega en la serie, título que no solo llegaría a Xbox Series X|S y a PC, sino que también estaría disponible en PlayStation 5. Si bien Halo Studios y Xbox se mantuvieron en silencio durante mucho tiempo, esto cambió el día de hoy, ya que durante el Halo World Championship 2025 fue revelado Halo: Campaign Evolved.

Así es, Halo Studios ha confirmado que ya están trabajando en un remake de la primera entrega de esta amada serie. Halo: Campaign Evolved es una completa reimaginación del clásico de 2001, la cual fue creada utilizando el Unreal Engine 5. Esta entrega estará disponible en algún punto del 2026 en Xbox Series X|S, PC y, como ya se había rumoreado, PlayStation 5.

Esto fue lo que comentó Damon Conn, productor ejecutivo de Halo Studios:

“Queríamos empezar donde todo empezó, con la campaña original que definió Halo. Empezar aquí significa que quienes nunca han jugado podrán comprender la historia desde el principio, lo que nos ayudará a trazar el rumbo para nuevas historias de Halo.



Centrarnos en la experiencia de la campaña nos permite concentrarnos por completo en capturar la atmósfera, el tono y el impacto emocional que hizo que la primera campaña fuera tan especial e icónica.



Estamos muy emocionados de llevar Halo a quienes no tuvieron la oportunidad de jugarlo antes. En esencia, Halo se trata de conectar; estamos encantados de conocer a una nueva generación de jugadores en sus plataformas preferidas para que se enamoren de Halo como lo hicimos nosotros. No pretendemos reescribir el legado de Halo, sino sumergirte en él como nunca antes”.

Un regreso en forma

Halo: Campaign Evolved no solo nos permitirá revivir la primera aventura de Master Chief, sino que también incluirá tres misiones nuevas para la campaña, además de mejoras en funciones, sooporte para 4K, controles refinados, cooperativo en línea para hasta cuatro jugadores, así como un catálogo ampliado de armas, vehículos y enemigos.

La campaña nos ofrece una reconstrucción de las icónicas misiones que todos recordamos, con un diseño de niveles mejorado, cinemáticas actualizadas y guía de navegabilidad optimizada. Todo ha sido refinado para mantener el ritmo sin perder la maravilla, tensión o heroísmo del original.

Múltiples novedades

Las cinemáticas también han sido reconstruidas, mientras que la banda sonora ha sido remasterizada, y se han grabado nuevas actuaciones de voz con el elenco principal. El combate clásico de Halo se siente instantáneamente familiar pero más nítido que nunca. Junto a esto, Halo Studios agregó nueve armas icónicas de toda la serie, incluyendo la Espada de Energía.

Las tres nuevas misiones están enfocadas al preludio de la aventura. Aquí podrás experimentar un nuevo arco protagonizado por Master Chief y al Sgt. Johnson, el cual está ambientado antes de los eventos de la entrega original, en donde encontramos nuevos entornos, jugabilidad, personajes y enemigos. Junto a esto, puedes experimentar la campaña completa en cooperativo local de dos jugadores en pantalla dividida, o en línea con hasta cuatro jugadores, con cross-play y cross-saves entre consola y PC.

A la par, el remake nos permite secuestrar vehículos enemigos y pilotar un Wraith completamente manejable, creando un caos inolvidable. Una de las grandes novedades es la función de “campaign remix”, la cual nos permite volver a cualquier misión y remezclar la experiencia con los “Skulls”, modificadores de jugabilidad jamás vistos en una campaña de Halo. Estos agregados opcionales añaden retos, armas, enemigos y entornos aleatorizados.

Halo llega al PlayStation 5

Halo: Campaign Evolved llegará en 2026 a Xbox Series X|S, Xbox en PC, Steam, PlayStation 5, con soporte para Xbox Cloud Gaming y Xbox Play Anywhere, y estará disponible día uno con Game Pass Ultimate y PC Game Pass. En temas relacionados, creador de Halo está molesto con Battlefield 6. De igual forma, Xbox menciona que las exclusivas son anticuadas.

Nota del Autor:

Este es el inicio de una nueva generación para Halo. La serie no solo llegará a PlayStation 5, sino que por fin veremos la forma en la que los desarrolladores utilizan el Unreal Engine 5. Considerando que estamos hablando del primer Halo, no hay mucho espacio para cometer errores, por lo que la verdadera prueba de fuego llegará cuando veamos una entrega completamente original.

