    Tráiler de Dragon Ball: Sparking! Zero para Switch 2 revela funciones especiales

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS24/10/2025 3:38 p. m.

    Los Joy Con tendrán su protagonismo

    Ya se cumplió más de un año del lanzamiento de Dragon Ball: Sparking! Zero, último videojuego de peleas en 3D de la franquicia que logró enganchar a un número importante de usuarios. Sin embargo, los usuarios de Switch y Switch 2 se quedaron sin la oportunidad de probarlo, asunto que está a nada de resolverse. Y para estas nuevas versiones, habrá características especiales.

    Bandai Namco presentó un nuevo tráiler del juego, destacando las características de las versiones antes mencionadas de la gran N. El avance muestra a los jugadores cómo podrán controlar a sus personajes mediante movimientos realistas, gracias a la compatibilidad con los controles de movimiento de ambas consolas.

    El juego lleva la acción de la serie Budokai Tenkaichi a un nuevo nivel, con mecánicas mejoradas que buscan ofrecer una experiencia más inmersiva. Cada personaje contará con habilidades Ki únicas y ataques destructivos, replicando la energía explosiva del anime en escenarios detallados que capturan la esencia de la saga.

    Ve el tráiler:

    Además de la experiencia individual, Sparking! Zero incluirá modos multijugador tanto local como en línea, permitiendo que los fans enfrenten a sus amigos y rivales mientras ejecutan movimientos espectaculares con los Joy-Con. Esta integración de controles de movimiento busca acercar la jugabilidad al estilo dinámico y cinematográfico de la serie.

    El lanzamiento de Dragon Ball: Sparking! Zero está programado para el 14 de noviembre de 2025, y ya se encuentran disponibles las ediciones Estándar, Deluxe y Ultimate para reserva. Bandai Namco también anunció que el contenido del pase de temporada se dará a conocer más adelante, generando expectativa entre los seguidores de la franquicia.

    Vía: GN

    Imagen

    Nota del autor: Creo que no estaría de más volverlo a jugar pero ahora para llevar. Ya casi podremos disfriutarlo.

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Tráiler de Dragon Ball: Sparking! Zero para Switch 2 revela funciones especiales
    Tráiler de Dragon Ball: Sparking! Zero para Switch 2 revela funciones especiales
    Halo: Combat Evolved tendrá un remake para Xbox, PC y PS5
    Halo: Combat Evolved tendrá un remake para Xbox, PC y PS5
    ¿La película de Chainsaw Man cuenta con escena post créditos?
    ¿La película de Chainsaw Man cuenta con escena post créditos?
    Reportan envíos de correos falsos de Nintendo Switch Online
    Reportan envíos de correos falsos de Nintendo Switch Online
    Xbox está muy concentrado en Nintendo Switch 2
    Xbox está muy concentrado en Nintendo Switch 2
    Nintendo confirma globo de Mario en desfile de Acción de Gracias
    Nintendo confirma globo de Mario en desfile de Acción de Gracias
    Instagram implementa clasificación para menores
    Instagram implementa clasificación para menores
    Nuevo tráiler de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    Nuevo tráiler de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    Ésta es la verdadera responsable de la mala situación de Xbox
    Ésta es la verdadera responsable de la mala situación de Xbox
    Pokémon Legends: Z-A vende casi seis millones de unidades
    Pokémon Legends: Z-A vende casi seis millones de unidades
    Revelan el Top 10 de juegos más mencionados en X de 2024
    Revelan el Top 10 de juegos más mencionados en X de 2024
    Creador de Halo está muy molesto con Battlefield 6
    Creador de Halo está muy molesto con Battlefield 6
    Se filtra pelea de jefe de Metroid Prime 4: Beyond
    Se filtra pelea de jefe de Metroid Prime 4: Beyond
    Director de One Punch Man responde a críticas de la temporada 3
    Director de One Punch Man responde a críticas de la temporada 3
    Mejoran el rendimiento de ROG Xbox Ally X al quitarle Windows
    Mejoran el rendimiento de ROG Xbox Ally X al quitarle Windows
    Surge imagen de los hermanos para el revival de Malcolm el de en Medio
    Surge imagen de los hermanos para el revival de Malcolm el de en Medio
    Ya está disponible la nueva actualización de GTA Online
    Ya está disponible la nueva actualización de GTA Online
    Microsoft despide a más 15 mil empleados y su CEO gana salario récord
    Microsoft despide a más 15 mil empleados y su CEO gana salario récord
    PS5 supera en ventas a PS3 en Estados Unidos
    PS5 supera en ventas a PS3 en Estados Unidos
    Microsoft revela cuánto rango de ganancias debe generar Xbox
    Microsoft revela cuánto rango de ganancias debe generar Xbox
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo