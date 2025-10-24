Tráiler de Dragon Ball: Sparking! Zero para Switch 2 revela funciones especiales

Los Joy Con tendrán su protagonismo

Ya se cumplió más de un año del lanzamiento de Dragon Ball: Sparking! Zero, último videojuego de peleas en 3D de la franquicia que logró enganchar a un número importante de usuarios. Sin embargo, los usuarios de Switch y Switch 2 se quedaron sin la oportunidad de probarlo, asunto que está a nada de resolverse. Y para estas nuevas versiones, habrá características especiales.

Bandai Namco presentó un nuevo tráiler del juego, destacando las características de las versiones antes mencionadas de la gran N. El avance muestra a los jugadores cómo podrán controlar a sus personajes mediante movimientos realistas, gracias a la compatibilidad con los controles de movimiento de ambas consolas.

El juego lleva la acción de la serie Budokai Tenkaichi a un nuevo nivel, con mecánicas mejoradas que buscan ofrecer una experiencia más inmersiva. Cada personaje contará con habilidades Ki únicas y ataques destructivos, replicando la energía explosiva del anime en escenarios detallados que capturan la esencia de la saga.

Ve el tráiler:

Además de la experiencia individual, Sparking! Zero incluirá modos multijugador tanto local como en línea, permitiendo que los fans enfrenten a sus amigos y rivales mientras ejecutan movimientos espectaculares con los Joy-Con. Esta integración de controles de movimiento busca acercar la jugabilidad al estilo dinámico y cinematográfico de la serie.

El lanzamiento de Dragon Ball: Sparking! Zero está programado para el 14 de noviembre de 2025, y ya se encuentran disponibles las ediciones Estándar, Deluxe y Ultimate para reserva. Bandai Namco también anunció que el contenido del pase de temporada se dará a conocer más adelante, generando expectativa entre los seguidores de la franquicia.

Vía: GN

Nota del autor: Creo que no estaría de más volverlo a jugar pero ahora para llevar. Ya casi podremos disfriutarlo.