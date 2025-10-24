Kirby Air Riders: el regreso de una joya olvidada

Veinte años después de su debut en GameCube, Kirby Air Ride regresa con fuerza bajo el nuevo título Kirby Air Riders, exclusivo para Switch 2. El más reciente Nintendo Direct, presentado por el legendario Masahiro Sakurai, no solo confirmó su arribo para el 20 de noviembre, sino que reveló una avalancha de novedades que han encendido la nostalgia y la emoción de los fans.

Originalmente lanzado en 2003, Kirby Air Ride fue una apuesta arriesgada: un juego de carreras con controles simplificados y una estética adorable, que contrastaba con los títulos más técnicos del género. Aunque recibió críticas mixtas en su momento, con los años se convirtió en un clásico de culto, especialmente por su modo City Trial, que ofrecía una experiencia única de exploración y preparación antes de competir.

La comunidad pedía su regreso desde hace años y la gran N ha respondido con una versión que apuesta por la reinvención y tendrá tres modos de juego principales:

Road Trip: Una campaña narrativa donde Kirby recorre distintas regiones en su Warp Star, enfrentando desafíos y descubriendo secretos. Este modo introduce a Zorah, una nueva antagonista que promete añadir profundidad emocional y mecánicas únicas.

Top Ride: El clásico modo con vista cenital regresa con circuitos rediseñados y una física más pulida. Ideal para partidas rápidas y caóticas, conservando el espíritu del original pero con mejoras visuales y de accesibilidad.

City Trial: Expandido y refinado, ahora incluye eventos dinámicos, personalización de vehículos y enfrentamientos contra jefes como Robo Dedede, una versión mecánica del eterno rival de Kirby que alterna entre fases de combate y carrera.

La compatibilidad con las figuras Amiibo es otro punto destacado. Meta Knight, King Dedede y Chef Kawasaki desbloquearán vehículos exclusivos, pistas temáticas y atuendos para Kirby. Además, los Amiibo existentes de la serie Kirby también ofrecerán bonificaciones cosméticas y mejoras temporales.

Para quienes deseen probar esta experiencia antes de su estreno, habrá una demo abierta, llamada Global Test Ride, programada para el 8 y 9 de noviembre, lo cual será un buen aperitivo en lo que cesa la espera para recibir la versión definitiva.

Kirby Air Riders no es solo un remake, es una carta de amor a una generación que creció con Warp Stars y carreras impredecibles. Sakurai ha logrado lo que parecía imposible: revivir una fórmula olvidada y adaptarla al presente sin perder su esencia y congraciar a muchos gamers alrededor del planeta.



