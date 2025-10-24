El último capítulo de One Piece revela la clave del tesoro legendario

Puntos clave salen a la luz

En estos momentos la saga de One Piece está en uno de sus puntos más altos, ya que la historia sigue su curso en la isla de los gigantes, donde varios misterios están siendo revelados, y que ahora hacen sentido para varios fanáticos que aman atar los cabos sueltos. De hecho, en la última publicación se dan ciertos datos importantes que nos deja más claro qué clase de tesoro es el buscado por Luffy y compañía.

El nuevo capítulo ha encendido la imaginación de los fanáticos, quienes buscan pistas sobre la meta de la serie. El episodio 1137 del manga ha sido señalado como clave por el propio creador, Eiichiro Oda, quien lo calificó como “extremadamente importante”. La reciente revelación ha provocado un aluvión de teorías en redes sociales sobre el significado del tesoro y su relación con la historia actual.

Sandman_AP, reconocido insider de la saga, compartió que Oda reveló a Fukuda, su nuevo editor para el arco de Elbaph, que el capítulo que introducía a Shamrock debía entenderse a la luz de la verdadera naturaleza del One Piece. Según el insider, Oda explicó que sin esta información, ciertos detalles de la historia perderían sentido, subrayando la relevancia del episodio en cuestión para la comprensión global del manga.

A pesar de que algunos aficionados habían relacionado la declaración con el episodio 907, donde Shamrock hace su primera aparición hablando de un “cierto pirata”, Sandman_AP precisó que la referencia correcta es al capítulo 1137. Expertos y seguidores han analizado minuciosamente este episodio, pero hasta ahora no se ha identificado una pista definitiva sobre la ubicación o naturaleza del tesoro más codiciado de la Grand Line.

La conexión entre Shamrock y el One Piece ha generado especulaciones sobre el papel del arco de Elbaph en la historia. Muchos usuarios consideran que este arco podría preparar el terreno para un conflicto importante, posiblemente una nueva guerra protagonizada por los gigantes, que acercaría a los lectores al desenlace de la saga y a la revelación del tan esperado gran tesoro.

Vía: VD

Nota del autor: Se nota que la historia ya está llegando a momentos fuertes donde respuestas van llegando. Después de todo, estamos frente al arco final, según lo dice el autor.