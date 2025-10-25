    Battlefield 6 podría llegar al Nintendo Switch 2

    Battlefield 6 es todo un éxito. Si bien la campaña de este título dejó mucho a desear para algunas personas, es indiscutible que el trabajo de EA es positivo. De esta forma, y como sucede en estos casos, muchos se preguntan si esta entrega llegará al Nintendo Switch 2 en un futuro, y sus creadores quieren saber qué opinas al respecto.

    Por medio de una encuesta en YouTube, los fans se han dado cuenta de que EA ya está considerando la posibilidad de llevar Battlefield 6 al Nintendo Switch 2. En estos momentos no hay algo definido, pero está claro que la compañía ya está considerando esta posibilidad, especialmente considerando las buenas ventas de la consola y el gran desempeño de los third party.

    ¿Battlefield 6 en Switch 2?

    Aunque la idea de ver Battlefield 6 en Switch 2 puede ser algo extraña para algunas personas, la consola de Nintendo ha demostrado ser un hardware muy capaz. Desde su lanzamiento, juegos como Cyberpunk 2077 y Star Wars: Outlaws han dejado en claro el verdadero potencial de esta plataforma, y hasta el momento no hemos escuchado sobre un mal port.

    Al final del día, todo recae en los desarrolladores. El hardware tiene el potencial, solo es cuestión de que los equipos puedan utilizar todo lo que tienen a su disposición para ofrecer la mejor experiencia posible de los usuarios. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Battlefield 6. De igual forma, así le ha ido en ventas a este título.

    Nota del Autor:

    Battlefield 6 en Switch 2 no solo es muy posible, sino que esto también abre las puertas a que más títulos con este motor lleguen a la consola, lo cual significaría que las dos entregas de Star Wars Jedi seguirán este camino, y eso es algo que todos los fans queremos ver.

    Vía: Reddit 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
