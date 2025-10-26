    Masahiro Sakurai tendrá su propio manga biográfico

    26/10/2025 1:00 p. m.

    El legendario director ahora en páginas de manga

    El creador de Kirby y Super Smash Bros., Masahiro Sakurai, pronto contará con su propia biografía en formato manga, una obra que explorará su vida y trayectoria dentro de la industria de los videojuegos. El anuncio fue realizado por la revista Famitsu, que confirmó que el título del libro será “Masahiro Sakurai: Making the World More Fun with Games” y que el propio desarrollador participó activamente en su elaboración, incluso escribiendo la conclusión de la historia.

    La publicación narrará el recorrido de Sakurai desde su infancia, marcada por la pasión por los videojuegos, hasta su consagración como una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital. A lo largo de seis capítulos, el manga repasará momentos clave como la creación de Kirby, el nacimiento de Sora Ltd., y el legado que dejó a través de sus aportes a Nintendo. Los capítulos llevan por título “El niño Sakurai y los juegos”, “El nacimiento de Kirby de las estrellas”, “El comienzo de la gran batalla”, “¡Sora Sociedad Limitada establecida!”, “Herencia” y “Una luz para el futuro”.

    La biografía se publicará en Japón el 18 de noviembre con un precio de 1,430 yenes (unos $9 dólares estadounidenses), y aunque por ahora no se ha anunciado una traducción oficial al inglés u otros idiomas, la revista mostró un adelanto de tres páginas que permite apreciar el estilo artístico y narrativo de la obra.

    Con este lanzamiento, Sakurai amplía aún más su legado, que ya incluye innumerables aportes a los videojuegos y un canal de YouTube que ofrece una mirada única a su proceso creativo. Aunque muchos fanáticos creen conocerlo bien por sus transmisiones y entrevistas, esta nueva biografía promete ofrecer una visión más personal e íntima del hombre detrás de algunos de los títulos más icónicos de Nintendo.

    El último proyecto que se ha confirmado del director es Kirby Air Riders, que llega para finales de noviembre.

    Nota del autor: Creo que veré si lo puedo conseguir, ya que admiro bastante su trabajo. Quizá en Amazon de Japón se puede obtener.

