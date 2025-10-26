    Juego nuevo de Dragon Ball se anunciaría pronto

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS26/10/2025 11:00 a. m.

    Goku y compañía no se alejan de las consolas

    Bandai Namco ha confirmado que revelará un nuevo proyecto de videojuego de Dragon Ball durante el evento Genkidamatsuri, que se celebrará el 25 de enero de 2026 en el centro de convenciones Makuhari Messe, en Chiba, Japón. El anuncio será parte del segmento especial “Genki da Stage+: New Game Super Announcement Stage!”, programado para las 7:00 PM PT.

    El evento promete ser una celebración completa para los fans de la saga, con la participación de figuras clave como Masako Nozawa, la legendaria voz de Goku, y Akio Iyoku, productor ejecutivo de la franquicia. Aunque Bandai Namco no ha dado pistas sobre el tipo de juego que presentará, la expectación entre la comunidad es alta, especialmente tras el éxito reciente de títulos como Dragon Ball: Sparking! ZERO y Dragon Ball: The Breakers.

    La agenda de Dragon Ball Genkidamatsuri estará repleta de actividades. Desde las 6 PM  PT se llevarán a cabo paneles con los responsables de los distintos proyectos de la serie, incluyendo segmentos dedicados a los juegos móviles Dokkan Battle y Legends, así como al juego de cartas Fusion World. Además, se espera un cierre musical especial con la presencia del icónico Hironobu Kageyama, intérprete de temas clásicos del anime como CHA-LA HEAD-CHA-LA.

    Con casi cuatro décadas de historia, Dragon Ball sigue expandiéndose más allá del anime y el manga, manteniendo un legado que trasciende generaciones. Este próximo anuncio podría marcar el inicio de una nueva etapa en sus videojuegos, alimentando la energía de los fans que, al igual que Goku, nunca dejan de subir su nivel de poder.

    Vía: Gematsu

    Imagen

    Nota del autor: Ojalá haya un nuevo estilo de juego, que no sea de arena fighter de nuevo. Quizá un RPG de turnos sería la solución.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Cinépolis anuncia oferta de boletos a $29 pesos
    Cinépolis anuncia oferta de boletos a $29 pesos
    Los Simpson llegarían pronto a Fortnite
    Los Simpson llegarían pronto a Fortnite
    Se cancela el remake de The Office para Prime Video
    Se cancela el remake de The Office para Prime Video
    El final de Stranger Things sí llegaría a los cines
    El final de Stranger Things sí llegaría a los cines
    Juego de DS que casi se vuelve Silent Hill llega a PC
    Juego de DS que casi se vuelve Silent Hill llega a PC
    La suscripción de HBO Max sube de precio
    La suscripción de HBO Max sube de precio
    El remake de Final Fantasy IX entra en una pausa indefinida
    El remake de Final Fantasy IX entra en una pausa indefinida
    Ésta semana tendremos nuevo Nintendo Direct enfocado en Kirby Air Riders
    Ésta semana tendremos nuevo Nintendo Direct enfocado en Kirby Air Riders
    ¿Qué tal se juega Persona 3 Reload en Switch 2?
    ¿Qué tal se juega Persona 3 Reload en Switch 2?
    Diálogo de Pokémon Legends: Z-A confirma que las mascotas hacen popó
    Diálogo de Pokémon Legends: Z-A confirma que las mascotas hacen popó
    Eddie no aparecerá en la temporada 5 de Stranger Things
    Eddie no aparecerá en la temporada 5 de Stranger Things
    Internet reacciona a la apariencia de Buzz y Woody para Toy Story 5
    Internet reacciona a la apariencia de Buzz y Woody para Toy Story 5
    Las grabaciones de la película de Horizon Zero Dawn empezarán pronto
    Las grabaciones de la película de Horizon Zero Dawn empezarán pronto
    Adam Driver revela que una película de Ben Solo estuvo en producción
    Adam Driver revela que una película de Ben Solo estuvo en producción
    Toyotaro se aleja de Dragon Ball para ir a otra serie
    Toyotaro se aleja de Dragon Ball para ir a otra serie
    Así puedes obtener la postal de Volver al Futuro de Cinépolis en México
    Así puedes obtener la postal de Volver al Futuro de Cinépolis en México
    Solo Leveling tendrá crossover con el mejor anime de la historia
    Solo Leveling tendrá crossover con el mejor anime de la historia
    La PlayStation Store introduce un cambio positivo en México
    La PlayStation Store introduce un cambio positivo en México
    Surgen nuevos rumores del remake de Resident Evil 0
    Surgen nuevos rumores del remake de Resident Evil 0
    Presidenta de Xbox asegura que ellos no decidieron el precio del ROG Xbox Ally
    Presidenta de Xbox asegura que ellos no decidieron el precio del ROG Xbox Ally
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo