Juego nuevo de Dragon Ball se anunciaría pronto

Goku y compañía no se alejan de las consolas

Bandai Namco ha confirmado que revelará un nuevo proyecto de videojuego de Dragon Ball durante el evento Genkidamatsuri, que se celebrará el 25 de enero de 2026 en el centro de convenciones Makuhari Messe, en Chiba, Japón. El anuncio será parte del segmento especial “Genki da Stage+: New Game Super Announcement Stage!”, programado para las 7:00 PM PT.

El evento promete ser una celebración completa para los fans de la saga, con la participación de figuras clave como Masako Nozawa, la legendaria voz de Goku, y Akio Iyoku , productor ejecutivo de la franquicia. Aunque Bandai Namco no ha dado pistas sobre el tipo de juego que presentará, la expectación entre la comunidad es alta, especialmente tras el éxito reciente de títulos como Dragon Ball: Sparking! ZERO y Dragon Ball: The Breakers.

La agenda de Dragon Ball Genkidamatsuri estará repleta de actividades. Desde las 6 PM PT se llevarán a cabo paneles con los responsables de los distintos proyectos de la serie, incluyendo segmentos dedicados a los juegos móviles Dokkan Battle y Legends, así como al juego de cartas Fusion World. Además, se espera un cierre musical especial con la presencia del icónico Hironobu Kageyama, intérprete de temas clásicos del anime como CHA-LA HEAD-CHA-LA.

Con casi cuatro décadas de historia, Dragon Ball sigue expandiéndose más allá del anime y el manga, manteniendo un legado que trasciende generaciones. Este próximo anuncio podría marcar el inicio de una nueva etapa en sus videojuegos, alimentando la energía de los fans que, al igual que Goku, nunca dejan de subir su nivel de poder.

Vía: Gematsu

Nota del autor: Ojalá haya un nuevo estilo de juego, que no sea de arena fighter de nuevo. Quizá un RPG de turnos sería la solución.