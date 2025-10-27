    Atlus habla por primera vez sobre Persona 6

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS27/10/2025 3:26 p. m.

    El lanzamiento de Persona 3: Reload en Nintendo Switch 2 ha revivido la conversación en torno al futuro de la serie. Si bien Atlus ya está trabajando en Persona 4: Revival, remake que muchos esperan esté disponible el próximo año, la compañía japonesa no perdió esta oportunidad para conocer la opinión del público sobre Persona 6.

    Recientemente, Atlus compartió una encuesta para todos aquellos que han comprado Persona 3: Reload en Switch 2. Aquí encontramos una simple pregunta: ¿qué es lo que más esperamos de Persona en un futuro? Si bien aquí encontramos respuestas como Persona 4: Revival, destaca el hecho de que esta es la primera vez que la compañía hace una mención directa de Persona 6. Estas son las cuatro opciones disponibles:

    • Persona 6
    • Persona 4 Revival
    • Posible remake o remaster de Persona 1
    • Posible remake o remaster de Persona 2: Innocent Sin y Persona 2: Eternal Punishment

    Persona 6 está en camino

    Persona 5 llegó al PlayStation 3 y PlayStation 4 en el 2016. Desde entonces, Atlus ha llevado esta experiencia a más plataformas y también nos entregó Persona 5 Royale, una versión mejorada con una serie de cambios interesantes. A la par, la compañía expandió este universo con múltiples spin-offs. De esta forma, muchos se han preguntado cuándo es que Persona 6 llegará a nuestras manos.

    Si bien esta es la primera vez que Atlus habla abiertamente sobre Persona 6, múltiples reportes han señalado que la compañía ya lleva algo de tiempo trabajando en este proyecto. Sin embargo, todo indica a que la siguiente entrega principal de la serie aún está a unos años de distancia.

    Persona por mucho tiempo

    Si bien Persona 6 puede estar a un par de años de distancia, esto no quiere decir que P-Studio no está trabajando en algo importante. El siguiente año estará disponible Persona 4: Revival, un remake de la cuarta entrega, y la encuesta deja en claro que la compañía no destaca la posibilidad de darle este mismo tratamiento a los primeros dos juegos de la serie. 

    Si bien el futuro de Persona sigue siendo un misterio, queda claro que Atlus y P-Studio seguirán trabajando para ofrecernos experiencias imperdibles. En temas relacionados, esta es nuestra reseña de Persona 3: Reload en Switch 2. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de Metaphor ReFantazio.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Aunque Persona 6 es algo que espero con ansias, me encantaría más ver un remake o remasterización de las primeras dos entregas en la serie. Estos son juegos que valen mucho la pena, pero la realidad es que no todos tienen la oportunidad de disfrutar de estas entregas.

    Vía: My Nintendo News

    Etiquetas: , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Atlus habla por primera vez sobre Persona 6
    Atlus habla por primera vez sobre Persona 6
    Comparativa de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2 y PS5
    Comparativa de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2 y PS5
    Publican imagen de Trump como Master Chief en la Casa Blanca
    Publican imagen de Trump como Master Chief en la Casa Blanca
    Spider-Man 4 con Tobey Maguire aún no está descartada
    Spider-Man 4 con Tobey Maguire aún no está descartada
    Nuevo personaje llegará a Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2
    Nuevo personaje llegará a Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2
    Filtran imágenes del God of War cancelado recientemente
    Filtran imágenes del God of War cancelado recientemente
    Profeco cierra múltiples tiendas GamePlanet en México
    Profeco cierra múltiples tiendas GamePlanet en México
    Ninja Gaiden 4 rompe récord Guiness en su lanzamiento
    Ninja Gaiden 4 rompe récord Guiness en su lanzamiento
    ¿George Lucas podría volver a la saga de Star Wars?
    ¿George Lucas podría volver a la saga de Star Wars?
    Masahiro Sakurai tendrá su propio manga biográfico
    Masahiro Sakurai tendrá su propio manga biográfico
    Juego nuevo de Dragon Ball se anunciaría pronto
    Juego nuevo de Dragon Ball se anunciaría pronto
    Nuevo Xbox sería una mezcla entre consola y PC
    Nuevo Xbox sería una mezcla entre consola y PC
    El disco de The Outer Worlds 2 en PS5 solo es una llave
    El disco de The Outer Worlds 2 en PS5 solo es una llave
    Nintendo ofrece adelanto gratuito del libro de Metroid Prime
    Nintendo ofrece adelanto gratuito del libro de Metroid Prime
    Reportan múltiples problemas en MercurySteam
    Reportan múltiples problemas en MercurySteam
    Battlefield 6 podría llegar al Nintendo Switch 2
    Battlefield 6 podría llegar al Nintendo Switch 2
    Kirby Air Riders: el regreso de una joya olvidada
    Kirby Air Riders: el regreso de una joya olvidada
    Tráiler de Dragon Ball: Sparking! Zero para Switch 2 revela funciones especiales
    Tráiler de Dragon Ball: Sparking! Zero para Switch 2 revela funciones especiales
    El último capítulo de One Piece revela la clave del tesoro legendario
    El último capítulo de One Piece revela la clave del tesoro legendario
    Halo: Combat Evolved tendrá un remake para Xbox, PC y PS5
    Halo: Combat Evolved tendrá un remake para Xbox, PC y PS5
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo