Atlus habla por primera vez sobre Persona 6

El lanzamiento de Persona 3: Reload en Nintendo Switch 2 ha revivido la conversación en torno al futuro de la serie. Si bien Atlus ya está trabajando en Persona 4: Revival, remake que muchos esperan esté disponible el próximo año, la compañía japonesa no perdió esta oportunidad para conocer la opinión del público sobre Persona 6.

Recientemente, Atlus compartió una encuesta para todos aquellos que han comprado Persona 3: Reload en Switch 2. Aquí encontramos una simple pregunta: ¿qué es lo que más esperamos de Persona en un futuro? Si bien aquí encontramos respuestas como Persona 4: Revival, destaca el hecho de que esta es la primera vez que la compañía hace una mención directa de Persona 6. Estas son las cuatro opciones disponibles:

Persona 6

Persona 4 Revival

Posible remake o remaster de Persona 1

Posible remake o remaster de Persona 2: Innocent Sin y Persona 2: Eternal Punishment

Persona 6 está en camino

Persona 5 llegó al PlayStation 3 y PlayStation 4 en el 2016. Desde entonces, Atlus ha llevado esta experiencia a más plataformas y también nos entregó Persona 5 Royale, una versión mejorada con una serie de cambios interesantes. A la par, la compañía expandió este universo con múltiples spin-offs. De esta forma, muchos se han preguntado cuándo es que Persona 6 llegará a nuestras manos.

Si bien esta es la primera vez que Atlus habla abiertamente sobre Persona 6, múltiples reportes han señalado que la compañía ya lleva algo de tiempo trabajando en este proyecto. Sin embargo, todo indica a que la siguiente entrega principal de la serie aún está a unos años de distancia.

Persona por mucho tiempo

Si bien Persona 6 puede estar a un par de años de distancia, esto no quiere decir que P-Studio no está trabajando en algo importante. El siguiente año estará disponible Persona 4: Revival, un remake de la cuarta entrega, y la encuesta deja en claro que la compañía no destaca la posibilidad de darle este mismo tratamiento a los primeros dos juegos de la serie.

Si bien el futuro de Persona sigue siendo un misterio, queda claro que Atlus y P-Studio seguirán trabajando para ofrecernos experiencias imperdibles. En temas relacionados, esta es nuestra reseña de Persona 3: Reload en Switch 2. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de Metaphor ReFantazio.

Nota del Autor:

Aunque Persona 6 es algo que espero con ansias, me encantaría más ver un remake o remasterización de las primeras dos entregas en la serie. Estos son juegos que valen mucho la pena, pero la realidad es que no todos tienen la oportunidad de disfrutar de estas entregas.

Vía: My Nintendo News