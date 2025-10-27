    Comparativa de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2 y PS5

    El próximo 2 de diciembre, Assassin’s Creed: Shadows llegará a Nintendo Switch 2. Si bien aún faltan un par de semanas para saber qué tan bien va a correr este título en la consola híbrida, ya tenemos una comparación que nos muestra qué tan bien se ve este título cara a cara con su contraparte de PlayStation 5.

    Cycu1, un famoso youtuber, ha compartido una comparativa directa de Assassin’s Creed: Shadows entre sus versiones de PlayStation 5 y Nintendo Switch 2. Aquí podemos ver una aventura muy similar, al menos cuando tomamos como de partida el material oficial que Ubisoft ha compartido de este port, y el resultado es bastante interesante.

    Un gran port

    La comparativa, aunque bastante sencilla, deja en claro que Assassin’s Creed: Shadows en Nintendo Switch 2 va a tratar todo lo posible por ofrecer una experiencia similar a lo que encontramos en otras plataformas. Recordemos que también había muchas dudas sobre Star Wars: Outlaws, y el resultado fue muy positivo, por lo que la misma historia se podría repetir.

    Recuerda, Assassin’s Creed: Shadows llegará al Nintendo Switch 2 el próximo 2 de diciembre del 2025. Esta versión no solo incluye la aventura base, sino que también ya incluye la primera expansión, la cual fue gratuita para todos los usuarios. En temas relacionados, jefe de Assassin’s Creed abandona la serie. De igual forma, Ubisoft canceló una entrega de esta franquicia por cuestiones políticas.


    Nota del Autor:

    Esta será una gran prueba para el Nintendo Switch 2. Si Assassin’s Creed: Shadows logra correr bien en la consola, incluso a 30fps, entonces no habrá algo lo suficientemente pesado para ser un impedimento para los desarrolladores, algo que solo beneficiará a los jugadores.

    Vía: Cycu1

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
