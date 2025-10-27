Nuevo personaje llegará a Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2

Más contendientes se suman a la lucha

Hace un par de meses se lanzó en consolas y PC el juego Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2, mismo que adapta varias temporadas de la serie en cuestión, y que ha sido bien aceptado por quienes se consideran fanáticos de la obra que no para de lanzar contenido. De hecho, en el software se prometieron algunos DLC para quienes no paren de enfrentar demonios contra humanos, y dentro de nada habrá contenido interesante.





CyberConnect2 confirmó la llegada de Kaigaku como el nuevo personaje descargable, ampliando el contenido del Infinity Castle Arc. Este nuevo Character Pack estará disponible a partir del 30 de octubre, tanto como compra individual como parte del Infinity Castle Part 1 Character Pass, continuando con la expansión temática centrada en los demonios y cazadores del Castillo del Infinito.

Kaigaku, quien en la historia de Demon Slayer fue compañero de Zenitsu antes de convertirse en demonio, llega al juego con un estilo de combate basado en los Rayos del Trueno, pero con un enfoque más agresivo y oscuro. En el tráiler mostrado por los desarrolladores, se pueden apreciar sus veloces ataques eléctricos y su poderosa técnica de respiración demoníaca, prometiendo ser un rival formidable dentro del elenco de luchadores.

Aquí su presentación:

El lanzamiento de este contenido marca la continuidad del exitoso plan de actualizaciones, pues ya se ha recibido a personajes como Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Giyu Tomioka, Shinobu Kocho, Akaza y Doma , todos en sus versiones inspiradas en la película. Este pase de expansión ha sido bien recibido por los fans debido a la fidelidad con la que CyberConnect2 adapta cada arco del anime al juego de peleas.

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC, ofreciendo un modo historia extendido y combates visualmente espectaculares. Con Kaigaku como nuevo integrante, el título sigue consolidándose como una de las experiencias más completas basadas en el universo del popular anime.

Nota del autor: Ojalá también añadan un nuevo capítulo de historia cuando terminen las tres películas, o directamente lanzar un juego nuevo cubriendo todo ese arco.