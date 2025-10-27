One Piece tendrá evento historia esta semana

One Piece vive un gran momento. El anime y el live action han sido capaces de cautivar al público mundial, quienes no pueden esperar para tener más información sobre estas producciones. Afortunadamente, para ellos, en solo unas horas se llevará a cabo una presentación enfocada a revelar el futuro de esta franquicia.

Por medio de sus redes sociales, se ha confirmado que el 28 de octubre, a las 9:45 PM (hora de Japón), o el 29 de octubre, a las 6:45 AM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo una presentación especial enfocada a revelar nuevos detalles sobre el anime y live action de One Piece. Aunque los detalles no son claros, se espera que aquí se dé a conocer la fecha de la segunda temporada de la adaptación de Netflix.

Un evento imperdible

Junto a la información del live action, se espera que este evento nos dé los primeros detalles sobre la adaptación del arco de Elbaph en el anime. Recordemos que la producción de Toei Animation está a nada de terminar con la historia de Egghead, por lo que los fans no pueden esperar para acercarse más y más al punto en el que se encuentra el manga.

Sin embargo, algunos fans creen que en este evento sería anunciada una pausa de seis meses para el anime, algo que ya vimos este año. Aunque por el momento no hay información oficial sobre esta posibilidad, el público no se puede perder esta presentación, ya que nos dará un buen vistazo al futuro de One Piece.

Recuerda, la presentación de One Piece se llevará a cabo el 28 de octubre, a las 9:45 PM (hora de Japón), o el 29 de octubre, a las 6:45 AM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, el último capítulo de One Piece revela la clave del tesoro legendario. De igual forma, este anime regresa al streaming.

Vía: PewPiece