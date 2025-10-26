¿George Lucas podría volver a la saga de Star Wars?

No piensa regresar a su saga espacial

George Lucas, el creador de Star Wars, ha puesto fin a cualquier esperanza de regresar a la saga que cambió la historia del cine. En una reciente entrevista, el cineasta confirmó que su papel dentro del universo galáctico terminó definitivamente tras la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney, dejando claro que la franquicia ha seguido su propio rumbo bajo la dirección de la compañía.

“ Disney se hizo cargo y le dio su visión. Eso es lo que pasa. Por supuesto, ya lo he superado. Tengo una vida ”, declaró Lucas, señalando que las aventuras de Luke Skywalker, Han Solo y Leia Organa forman parte de una etapa cerrada en su carrera. Con ello, el director reconoce que la historia de la saga ha tomado un camino distinto desde que pasó a manos de Disney, que ha reinterpretado el universo con su propia filosofía y estrategia narrativa.

Desde la compra, la franquicia ha vivido una nueva era marcada por la expansión constante. Producciones como The Acolyte y Andor han sido aplaudidas por ofrecer una visión más adulta y arriesgada del universo de Star Wars, mientras que algunas películas recientes han dividido a los fans por sus decisiones creativas y cambios de tono. Aun así, la saga continúa creciendo a través de películas, series y proyectos que buscan mantener viva la fuerza entre nuevas generaciones.

Lejos de mostrar resentimiento, Lucas asume con serenidad su papel como espectador. Su declaración refleja una aceptación madura: el tiempo de su Star Wars terminó, y ahora la galaxia vive bajo una nueva visión corporativa que, con sus aciertos y tropiezos, sigue experimentando. Para Lucas, alejarse fue una decisión natural, un paso necesario para dedicar su tiempo a “asuntos más complejos” y dejar que su creación siga su curso en una galaxia que ya no le pertenece, pero que sigue inspirando al mundo.

