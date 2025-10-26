    ¿George Lucas podría volver a la saga de Star Wars?

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS26/10/2025 4:00 p. m.

    No piensa regresar a su saga espacial

    George Lucas, el creador de Star Wars, ha puesto fin a cualquier esperanza de regresar a la saga que cambió la historia del cine. En una reciente entrevista, el cineasta confirmó que su papel dentro del universo galáctico terminó definitivamente tras la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney, dejando claro que la franquicia ha seguido su propio rumbo bajo la dirección de la compañía.

    Disney se hizo cargo y le dio su visión. Eso es lo que pasa. Por supuesto, ya lo he superado. Tengo una vida”, declaró Lucas, señalando que las aventuras de Luke Skywalker, Han Solo y Leia Organa forman parte de una etapa cerrada en su carrera. Con ello, el director reconoce que la historia de la saga ha tomado un camino distinto desde que pasó a manos de Disney, que ha reinterpretado el universo con su propia filosofía y estrategia narrativa.

    Desde la compra, la franquicia ha vivido una nueva era marcada por la expansión constante. Producciones como The Acolyte y Andor han sido aplaudidas por ofrecer una visión más adulta y arriesgada del universo de Star Wars, mientras que algunas películas recientes han dividido a los fans por sus decisiones creativas y cambios de tono. Aun así, la saga continúa creciendo a través de películas, series y proyectos que buscan mantener viva la fuerza entre nuevas generaciones.

    Lejos de mostrar resentimiento, Lucas asume con serenidad su papel como espectador. Su declaración refleja una aceptación madura: el tiempo de su Star Wars terminó, y ahora la galaxia vive bajo una nueva visión corporativa que, con sus aciertos y tropiezos, sigue experimentando. Para Lucas, alejarse fue una decisión natural, un paso necesario para dedicar su tiempo a “asuntos más complejos” y dejar que su creación siga su curso en una galaxia que ya no le pertenece, pero que sigue inspirando al mundo.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Es un tanto triste que no haya manera de hacerlo regresar. Al menos lo que hace Filoni no está tan mal.



    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Bluey tendrá un nuevo videojuego para consolas y PC
    Bluey tendrá un nuevo videojuego para consolas y PC
    La expansión de Pokémon TCG Pocket, Mega Ascenso, ya tiene fecha
    La expansión de Pokémon TCG Pocket, Mega Ascenso, ya tiene fecha
    Fallout 4 Anniversary Edition llegará a Switch 2
    Fallout 4 Anniversary Edition llegará a Switch 2
    El remake de Splinter Cell está en problemas
    El remake de Splinter Cell está en problemas
    Tráiler confirma lanzamiento de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2
    Tráiler confirma lanzamiento de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2
    FromSoftware retrasa Elden Ring para Nintendo Switch 2
    FromSoftware retrasa Elden Ring para Nintendo Switch 2
    Masahiro Sakurai confirma demo y más Amiibo para Kirby Air Riders
    Masahiro Sakurai confirma demo y más Amiibo para Kirby Air Riders
    ¿Metroid Prime 2: Echoes tendrá una remasterización?
    ¿Metroid Prime 2: Echoes tendrá una remasterización?
    Review – The Outer Worlds 2
    Review – The Outer Worlds 2
    Revive el Nintendo Direct de Kirby Air Riders aquí
    Revive el Nintendo Direct de Kirby Air Riders aquí
    Xbox menciona que los juegos exclusivos son anticuados
    Xbox menciona que los juegos exclusivos son anticuados
    James Gunn no quiere usar al Thanos de DC
    James Gunn no quiere usar al Thanos de DC
    CEO de Remedy se va después del fracaso de FBC: Firebreak
    CEO de Remedy se va después del fracaso de FBC: Firebreak
    El anime de One Piece se reestrena en streaming
    El anime de One Piece se reestrena en streaming
    El próximo Xbox tendría precio de consola premium
    El próximo Xbox tendría precio de consola premium
    Varios periodistas de videojuegos abandonaron el medio
    Varios periodistas de videojuegos abandonaron el medio
    Se filtran datos confidenciales de la CFE y Telmex
    Se filtran datos confidenciales de la CFE y Telmex
    Rovio realiza despidos importantes en sus estudios
    Rovio realiza despidos importantes en sus estudios
    Productor dice que la saga Metroid Prime es un milagro
    Productor dice que la saga Metroid Prime es un milagro
    Warner Bros. está abierto a ser comprado y aumenta sus acciones
    Warner Bros. está abierto a ser comprado y aumenta sus acciones
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo