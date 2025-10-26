Ninja Gaiden 4 rompe récord Guiness en su lanzamiento

Xbox va a lo grande

Ninja Gaiden 4 ha conseguido un Récord Mundial Guinness antes de llegar a las tiendas, tras realizar la exhibición de videojuegos más grande jamás hecha desde un helicóptero. El evento fue resultado de una colaboración entre Xbox, Koei Tecmo, Team Ninja y la empresa de medios aéreos Heli-D, y tuvo lugar sobre el horizonte de Miami Beach, Florida, donde cientos de espectadores pudieron ver cómo la acción se trasladaba literalmente a los cielos.

En la demostración participaron dos helicópteros: uno de ellos transportó una pantalla de 8 metros de ancho y 20 metros cuadrados , mientras que el segundo llevó al community manager de Team Ninja, Emmanuel “Master” Rodríguez, junto al rapero Swae Lee, quien jugó Ninja Gaiden 4 en pleno vuelo. La partida se transmitió en vivo mediante tecnología de transmisión aérea, mostrando cada movimiento, combo y corte del juego con el paisaje nocturno de Miami como telón de fondo.

Aquí el video:

El espectáculo no solo sirvió para batir un récord, sino también para presentar el nuevo tema musical de Swae Lee, “Flammable”, que acompañó la demostración. Con esta estrategia, Xbox buscó combinar marketing, espectáculo y cultura pop , marcando así un regreso triunfal para una saga que llevaba casi 13 años sin una entrega principal. La hazaña fue recibida con entusiasmo en redes sociales y posicionó al título entre los lanzamientos más esperados del año.

Desarrollado por Team Ninja en colaboración con PlatinumGames, Ninja Gaiden 4 ofrece una jugabilidad refinada, combates intensos y una nueva generación de desafíos. El juego recupera al legendario Ryu Hayabusa, acompañado de un nuevo personaje llamado Yakumo, y aunque algunos críticos han señalado debilidades en su historia, las reseñas destacan su fluidez, dificultad clásica y un sistema de combate que honra el legado de la franquicia.

Vía: NC

Nota del autor: Como me gustaría probar este juego, pero primero debo terminar el blacklog. Así que me quedó con las impresiones buenas que hay de momento.







