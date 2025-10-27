    Publican imagen de Trump como Master Chief en la Casa Blanca

    27/10/2025 1:47 p. m.

    Crossover inesperado

    El viernes de la semana pasada se dio a conocer un suceso bastante importante para la industria de los videojuegos, y eso es justamente la revelación de que el nuevo Halo: Campaign Evolved estará siendo lanzado en PS5, marcando el fin de los lanzamientos exclusivos de Xbox. Esto ha sido tan llamativo, que la comunidad ha estado dando a conocer su opinión en redes, especialmente en sitios como Twitter.

    La Casa Blanca volvió a generar polémica en redes tras publicar una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece Donald Trump caracterizado como Master Chief. En la ilustración, el presidente luce la icónica armadura verde y sostiene una espada de energía mientras saluda a una bandera estadounidense frente al edificio presidencial. El montaje, de tono grande y propagandístico, desató una ola de críticas y comentarios sobre el uso de la cultura pop con fines políticos.

    La publicación surgió poco después del ya mencionado aterrizaje de la saga en PlayStation, un hecho que muchos medios calificaron como “el fin de la guerra de consolas”. Aprovechando esa coincidencia, la cuenta oficial de la Casa Blanca ironizó con la idea de que el presidente habría “contribuido a la paz gamer”, mezclando humor, política y marketing digital. Sin embargo, la imagen fue interpretada por otros como un intento de autopromoción envuelto en estética de videojuego.

    El anuncio, realizado durante el Halo World Championship, confirmó los rumores sobre su compatibilidad con plataformas de PS, marcando un cambio histórico para la saga. Curiosamente, la publicación de la Casa Blanca sirvió como punto de entrada al tema para miles de usuarios que desconocían la existencia del proyecto.

    Esta no es la primera vez que Trump recurre a material generado con IA. Semanas atrás, compartió un video creado con herramientas de inteligencia artificial donde se le mostraba pilotando un avión de combate mientras sonaba Danger Zone de Kenny Loggins, sin autorización del artista. El incidente reavivó el debate sobre los límites del uso de la IA en la comunicación política y la creciente mezcla entre propaganda, sátira y cultura digital.

    Nota del autor: La verdad no luce mal la imagen, pero no creo que deban meter ese tipo de temas y mezclarlos.

