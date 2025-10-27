Spider-Man 4 con Tobey Maguire aún no está descartada

Aún podría hacerse realidad

En estos momentos la franquicia de Spider-Man está más fuerte que nunca, ya que el próximo año se estrena la cuarta cinta con Tom Holland y en 2027 se tendrá el cierre oficial de la animación de Across The Spider-Verse, por lo que los fans se sienten totalmente complacidos. Sin embargo, hay cierto sector de los seguidores que aún no olvidan la película descartada con Tobey Maguire, y podría ser que aún exista esperanza.





Mattson Tomlin, coguionista de The Batman y The Batman Part II, ha revelado que aún no ha recibido un “no” definitivo en su propuesta para desarrollar la cinta protagonizada por el ya mencionado actor, donde el héroe enfrentaría los retos de ser esposo y padre. El guionista ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de explorar una versión más madura del personaje, retomando la continuidad de la icónica trilogía dirigida por Sam Raimi.

Tomlin explicó que su proyecto sigue en una fase muy temprana y que su aprobación depende de múltiples factores. “Despacio y con paso firme se gana la carrera”, escribió en redes sociales, aclarando que, aunque no hay avances concretos, “aún no he recibido un ‘no’”. El escritor destacó que la decisión involucra cuestiones políticas, empresariales y creativas fuera de su control, pero no ha perdido la esperanza de que el estudio considere su propuesta en el futuro.

La idea de un regreso de Maguire como Spider-Man no resulta descabellada tras su aparición en Spider-Man: No Way Home (2021), cinta que reavivó el entusiasmo por las versiones clásicas del superhéroe y recaudó casi 2 mil millones de dólares en taquilla mundial. Con el Universo de Sony enfrentando varios tropiezos, los rumores sobre un posible regreso del actor han vuelto a tomar fuerza entre los fans.

Mientras tanto, la posibilidad de que dos versiones de Spider-Man coexistan en la gran pantalla, una con Maguire y otra con Tom Holland, no parece fuera del alcance de Marvel. En un panorama donde los multiversos se han convertido en un recurso narrativo recurrente, el regreso de un Peter Parker veterano podría ser tanto un homenaje a los orígenes cinematográficos del héroe como una nueva dirección para el futuro de la franquicia.

Vía: IGN

Nota del autor: A mí sí me gustaría tener el cierre de esa historia que se quedó agridulce. Ojalá sepan negociar con el actor.