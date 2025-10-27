Serie animada de Crash Bandicoot viene en camino

Los fans se volverán locos

Muchos extrañan la franquicia de Crash Bandicoot, la cual está ausente desde el cuarto lanzamiento de la franquicia, puesto que el MOBA no fue del interés de ningún seguidor, teniendo como consecuencia el abandono total del mismo. Y ahora, que no se sabe mucho del futuro del marsupial, salen nuevas noticias que pueden tener un tono agridulce, pues no se relacionan a los videojuegos de forma directa.





Según nueva información, Netflix está desarrollando una serie animada de la saga producida por WildBrain Studios, el mismo estudio detrás de Sonic Prime. La noticia marca el regreso del icónico personaje de PlayStation, que por primera vez protagonizará su propia serie animada después de varias apariciones menores en otras producciones.

WildBrain, conocido por su amplia experiencia en animación infantil y juvenil, ha trabajado en títulos como Carmen Sandiego, Johnny Test y Go, Dog. Go!, además de proyectos en live action como Desperté a un vampiro. Su colaboración con Netflix en Sonic Prime fue especialmente destacada, con tres temporadas emitidas entre diciembre de 2022 y enero de 2024, lo que demuestra su capacidad para adaptar franquicias de videojuegos con éxito y estilo.

Aunque los detalles sobre la trama de la nueva serie de Crash Bandicoot permanecen bajo estricta reserva, se sabe que la producción se encuentra en etapas tempranas y que aún no se ha revelado al elenco de voces. Sin embargo, la expectativa es alta, ya que el personaje no protagoniza un proyecto animado propio desde que se cancelaron los planes de una serie con Activision y Amazon Studios hace varios años.

Cabe recordar que esta no será la primera aparición del héroe en Netflix. Crash ya tuvo una participación especial en Skylanders Academy, donde fue interpretado por Eric Rogers y posteriormente por Rhys Darby. Esta nueva producción, sin embargo, promete darle por fin el papel principal que los fans llevan años esperando, combinando humor, acción y nostalgia bajo el sello del gigante del streaming.

Vía: WON

Nota del autor: Podría ser una buena forma de que más gente conozca la franquicia, y que así los juegos tengan una segunda oportunidad.