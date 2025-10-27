    Serie animada de Crash Bandicoot viene en camino

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS27/10/2025 3:03 p. m.

    Los fans se volverán locos

    Muchos extrañan la franquicia de Crash Bandicoot, la cual está ausente desde el cuarto lanzamiento de la franquicia, puesto que el MOBA no fue del interés de ningún seguidor, teniendo como consecuencia el abandono total del mismo. Y ahora, que no se sabe mucho del futuro del marsupial, salen nuevas noticias que pueden tener un tono agridulce, pues no se relacionan a los videojuegos de forma directa.


    Según nueva información, Netflix está desarrollando una serie animada de la sagaproducida por WildBrain Studios, el mismo estudio detrás de Sonic Prime. La noticia marca el regreso del icónico personaje de PlayStation, que por primera vez protagonizará su propia serie animada después de varias apariciones menores en otras producciones.

    WildBrain, conocido por su amplia experiencia en animación infantil y juvenil, ha trabajado en títulos como Carmen Sandiego, Johnny Test y Go, Dog. Go!, además de proyectos en live action como Desperté a un vampiro. Su colaboración con Netflix en Sonic Prime fue especialmente destacada, con tres temporadas emitidas entre diciembre de 2022 y enero de 2024, lo que demuestra su capacidad para adaptar franquicias de videojuegos con éxito y estilo.

    Aunque los detalles sobre la trama de la nueva serie de Crash Bandicoot permanecen bajo estricta reserva, se sabe que la producción se encuentra en etapas tempranas y que aún no se ha revelado al elenco de voces. Sin embargo, la expectativa es alta, ya que el personaje no protagoniza un proyecto animado propio desde que se cancelaron los planes de una serie con Activision y Amazon Studios hace varios años.

    Cabe recordar que esta no será la primera aparición del héroe en Netflix. Crash ya tuvo una participación especial en Skylanders Academy, donde fue interpretado por Eric Rogers y posteriormente por Rhys Darby. Esta nueva producción, sin embargo, promete darle por fin el papel principal que los fans llevan años esperando, combinando humor, acción y nostalgia bajo el sello del gigante del streaming.

    Vía: WON

    Imagen

    Nota del autor: Podría ser una buena forma de que más gente conozca la franquicia, y que así los juegos tengan una segunda oportunidad.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Serie animada de Crash Bandicoot viene en camino
    Serie animada de Crash Bandicoot viene en camino
    Publican imagen de Trump como Master Chief en la Casa Blanca
    Publican imagen de Trump como Master Chief en la Casa Blanca
    Spider-Man 4 con Tobey Maguire aún no está descartada
    Spider-Man 4 con Tobey Maguire aún no está descartada
    Nuevo personaje llegará a Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2
    Nuevo personaje llegará a Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2
    Filtran imágenes del God of War cancelado recientemente
    Filtran imágenes del God of War cancelado recientemente
    Profeco cierra múltiples tiendas GamePlanet en México
    Profeco cierra múltiples tiendas GamePlanet en México
    Ninja Gaiden 4 rompe récord Guiness en su lanzamiento
    Ninja Gaiden 4 rompe récord Guiness en su lanzamiento
    ¿George Lucas podría volver a la saga de Star Wars?
    ¿George Lucas podría volver a la saga de Star Wars?
    Masahiro Sakurai tendrá su propio manga biográfico
    Masahiro Sakurai tendrá su propio manga biográfico
    Juego nuevo de Dragon Ball se anunciaría pronto
    Juego nuevo de Dragon Ball se anunciaría pronto
    Nuevo Xbox sería una mezcla entre consola y PC
    Nuevo Xbox sería una mezcla entre consola y PC
    El disco de The Outer Worlds 2 en PS5 solo es una llave
    El disco de The Outer Worlds 2 en PS5 solo es una llave
    Nintendo ofrece adelanto gratuito del libro de Metroid Prime
    Nintendo ofrece adelanto gratuito del libro de Metroid Prime
    Reportan múltiples problemas en MercurySteam
    Reportan múltiples problemas en MercurySteam
    Battlefield 6 podría llegar al Nintendo Switch 2
    Battlefield 6 podría llegar al Nintendo Switch 2
    Kirby Air Riders: el regreso de una joya olvidada
    Kirby Air Riders: el regreso de una joya olvidada
    Tráiler de Dragon Ball: Sparking! Zero para Switch 2 revela funciones especiales
    Tráiler de Dragon Ball: Sparking! Zero para Switch 2 revela funciones especiales
    El último capítulo de One Piece revela la clave del tesoro legendario
    El último capítulo de One Piece revela la clave del tesoro legendario
    Halo: Combat Evolved tendrá un remake para Xbox, PC y PS5
    Halo: Combat Evolved tendrá un remake para Xbox, PC y PS5
    ¿La película de Chainsaw Man cuenta con escena post créditos?
    ¿La película de Chainsaw Man cuenta con escena post créditos?
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo