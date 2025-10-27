Filtran imágenes del God of War cancelado recientemente

Previo al lanzamiento de Concord, PlayStation le apostó en grande a los juegos como servicio. Varios de sus estudios comenzaron a trabajar para sus propiedades a este tipo de experiencias. Sin embargo, estos planes fueron desechados tras el fracaso del título de Firewalk Studios. Ahora, una reciente filtración nos ha dado el primer vistazo de lo que pudo ser el juego como servicio de God of War a cargo de Bluepoint Games.

Recientemente, MP1ST compartió una serie de imágenes que nos muestran un poco sobre el juego como servicio de God of War. Notablemente, esta entrega se iba a desarrollar en Grecia, dándole a los fans la oportunidad de regresar a donde todo comenzó. Si bien aquí no vemos gameplay o modelos de personajes, sí tenemos un vistazo a los entornos y modelos en 3D que se iban a usar.

Un nuevo God of War

De acuerdo con la filtración, este proyecto comenzó poco después o a la par del lanzamiento de God of War: Ragnarök en el 2022, por lo que también vemos escenarios que lucen idénticos a los que encontramos en la saga nórdica. Por el momento se desconoce qué tan avanzado estaba este proyecto antes de ser cancelado, pero todo indica a que aún le quedaban un par de años en desarrollo.

Sin embargo, el fracaso de Concord y la salida de Jim Ryan cambiaron por completo la dirección de PlayStation, y todos los juegos como servicio en desarrollo, con la excepción de Marathon, fueron cancelados. Si bien es probable que este trabajo sea reusado en un futuro, por el momento se desconoce si Bluepoint, u otros estudios, van a conservar todo lo que fue desechado.

Aunque rumores han indicado que un God of War 2D estilo metroidvania está en desarrollo, por el momento no hay información oficial, y se desconoce cuándo es que este proyecto sería revelado. En temas relacionados, estos son los primeros detalles del siguiente proyecto de Bluepoint Games. De igual forma, PlayStation canceló más conciertos de su evento aniversario.

Nota del Autor:

Si bien la idea de no tener un nuevo God of War le duele a algunos fans, es bueno ver que la serie no fue contaminada por los juegos como servicio. Aunque la idea de regresar a Grecia era interesante, este concepto no es lo suficientemente atractivo para justificar tener en nuestras manos una experiencia poco atractiva para los usuarios.

Vía: MP1ST