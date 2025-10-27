Mencionan que el próximo Xbox tendrá Windows integrado en su totalidad

El enfoque será distinto

Estas últimas semanas salieron muchas noticias en relación a Xbox, pues está pasando por cambios fuertes en relación al aumento de precios en Game Pass, el rumbo que están tomando al compartir sus franquicias con más plataformas y sobre todo, hablando de la nueva generación de consolas. Hablando del tema, se dice que ahora tendrá muchas funciones apegadas a lo que una PC puede hacer, incluyendo la integración de cierto sistema operativo.

La próxima consola podría marcar un cambio radical en la industria. De acuerdo con un informe de Jez Corden, periodista de Windows Central , la siguiente generación del hardware de la compañía será, en esencia, una PC con Windows diseñada para ofrecer una experiencia optimizada similar a la de una consola tradicional. Además, se reporta que el acceso al modo multijugador en línea será completamente gratuito.

Este nuevo enfoque representa el paso definitivo en la estrategia de Microsoft por unificar el ecosistema entre PC y consola. El dispositivo se iniciará directamente en una interfaz de pantalla completa con la apariencia de Xbox, pensada para televisores, pero permitirá también acceder al escritorio completo de Windows. De este modo, los jugadores podrán alternar entre una experiencia de consola o una de PC, utilizando tiendas como Steam, Epic Games Store o Battle.net, e incluso ejecutar programas como Microsoft Office o Adobe Creative Cloud.

Aunque estará basada en Windows, el Xbox conservará la sensación de uso de una consola tradicional, según explica Corden. Los jugadores podrán mantenerse dentro del entorno, con acceso a todas las bibliotecas de generaciones anteriores, desde la consola original hasta Series X|S. También se espera compatibilidad con títulos ade PC, como God of War o Ghost of Tsushima, así como con juegos de Battle.net como World of Warcraft.

El nuevo sistema se desarrollaría junto con AMD y contaría con soporte para tecnologías impulsadas por inteligencia artificial, incluyendo mejoras automáticas de resolución y generación avanzada de fotogramas para títulos antiguos. Pero la noticia más llamativa es la posible eliminación del muro de pago de Xbox Live, lo que permitiría jugar en línea sin costo adicional. De confirmarse, esta decisión podría redefinir la forma en que se concibe el ecosistema Xbox y su relación con la comunidad de jugadores.

Vía: TV

Nota del autor: Será un salto bastante extraño, pero al final puede ser interesante. La compañía es cada vez más un tercero.