    Sonic 4 La película ya tendría nombre

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS27/10/2025 6:35 p. m.

    Al fin no solo es un número

    Para quien no lo recuerde, hace casi un año se confirmó la producción de Sonic 4 La Película, esto después de que la tercera parte tuvo una aceptación bastante grande por parte de los fans del simpático erizo, el cual se hizo más famoso debido a la integración del personaje Shadow al elenco. Y ahora que se está hablando mucho de lo que podría ser su historia, salen noticias en torno al nombre del producto, pues al parecer no será solo el número.

    La próxima película del erizo azul podría no llamarse Sonic the Hedgehog 4 como muchos esperaban. De acuerdo con un nuevo reporte del reconocido filtrador de cine DanielRPK, Paramount Pictures estaría considerando modificar el título de la cinta a Sonic CD, en referencia al clásico videojuego lanzado en la década de los noventa.

    Según el informe, la propuesta busca rendir homenaje a una de las entregas más queridas por los fanáticos y reforzar la conexión entre las películas y la historia original de SEGA. Este movimiento también reflejaría una estrategia similar a la de Nintendo, que optó por titular la secuela de su exitoso filme The Super Mario Bros. Movie como The Super Mario Galaxy Movie, en lugar de continuar con una numeración tradicional.

    Aunque la película ya tiene confirmados sus futuros lanzamientos en formato digital y físico, Paramount aún no ha realizado un anuncio oficial sobre el posible cambio de nombre. La compañía se mantiene en silencio respecto a los detalles del argumento, el elenco y la etapa de producción en la que se encuentra la cuarta entrega cinematográfica del héroe azul.

    Por ahora, los seguidores de Sonic permanecen atentos ante la posibilidad de que Sonic CD sea el título definitivo, lo que podría indicar una historia inspirada en los viajes temporales y la aparición de Metal Sonic, elementos icónicos del juego original. De confirmarse, la película marcaría un nuevo rumbo creativo para la franquicia en el cine, mezclando nostalgia y nuevas aventuras.

    Vía: NT

    Imagen

    Nota del autor: Tiene sentido debido a los personajes que aparecerán. Y es que no solo hablamos de Metal Sonic, también sale Amy Rose.

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Sonic 4 La película ya tendría nombre
    Sonic 4 La película ya tendría nombre
    ¿Dónde se ubicará The Batman 2 en la línea de tiempo?
    ¿Dónde se ubicará The Batman 2 en la línea de tiempo?
    Revelan cuál es el anime mejor valorado de 2025
    Revelan cuál es el anime mejor valorado de 2025
    Atlus habla por primera vez sobre Persona 6
    Atlus habla por primera vez sobre Persona 6
    Serie animada de Crash Bandicoot viene en camino
    Serie animada de Crash Bandicoot viene en camino
    Comparativa de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2 y PS5
    Comparativa de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2 y PS5
    Publican imagen de Trump como Master Chief en la Casa Blanca
    Publican imagen de Trump como Master Chief en la Casa Blanca
    Spider-Man 4 con Tobey Maguire aún no está descartada
    Spider-Man 4 con Tobey Maguire aún no está descartada
    Nuevo personaje llegará a Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2
    Nuevo personaje llegará a Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2
    Filtran imágenes del God of War cancelado recientemente
    Filtran imágenes del God of War cancelado recientemente
    Profeco cierra múltiples tiendas GamePlanet en México
    Profeco cierra múltiples tiendas GamePlanet en México
    Ninja Gaiden 4 rompe récord Guiness en su lanzamiento
    Ninja Gaiden 4 rompe récord Guiness en su lanzamiento
    ¿George Lucas podría volver a la saga de Star Wars?
    ¿George Lucas podría volver a la saga de Star Wars?
    Masahiro Sakurai tendrá su propio manga biográfico
    Masahiro Sakurai tendrá su propio manga biográfico
    Juego nuevo de Dragon Ball se anunciaría pronto
    Juego nuevo de Dragon Ball se anunciaría pronto
    Nuevo Xbox sería una mezcla entre consola y PC
    Nuevo Xbox sería una mezcla entre consola y PC
    El disco de The Outer Worlds 2 en PS5 solo es una llave
    El disco de The Outer Worlds 2 en PS5 solo es una llave
    Nintendo ofrece adelanto gratuito del libro de Metroid Prime
    Nintendo ofrece adelanto gratuito del libro de Metroid Prime
    Reportan múltiples problemas en MercurySteam
    Reportan múltiples problemas en MercurySteam
    Battlefield 6 podría llegar al Nintendo Switch 2
    Battlefield 6 podría llegar al Nintendo Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo