Sonic 4 La película ya tendría nombre

Al fin no solo es un número

Para quien no lo recuerde, hace casi un año se confirmó la producción de Sonic 4 La Película, esto después de que la tercera parte tuvo una aceptación bastante grande por parte de los fans del simpático erizo, el cual se hizo más famoso debido a la integración del personaje Shadow al elenco. Y ahora que se está hablando mucho de lo que podría ser su historia, salen noticias en torno al nombre del producto, pues al parecer no será solo el número.

La próxima película del erizo azul podría no llamarse Sonic the Hedgehog 4 como muchos esperaban. De acuerdo con un nuevo reporte del reconocido filtrador de cine DanielRPK, Paramount Pictures estaría considerando modificar el título de la cinta a Sonic CD, en referencia al clásico videojuego lanzado en la década de los noventa.

Según el informe, la propuesta busca rendir homenaje a una de las entregas más queridas por los fanáticos y reforzar la conexión entre las películas y la historia original de SEGA. Este movimiento también reflejaría una estrategia similar a la de Nintendo, que optó por titular la secuela de su exitoso filme The Super Mario Bros. Movie como The Super Mario Galaxy Movie, en lugar de continuar con una numeración tradicional.

Aunque la película ya tiene confirmados sus futuros lanzamientos en formato digital y físico, Paramount aún no ha realizado un anuncio oficial sobre el posible cambio de nombre. La compañía se mantiene en silencio respecto a los detalles del argumento, el elenco y la etapa de producción en la que se encuentra la cuarta entrega cinematográfica del héroe azul.

Por ahora, los seguidores de Sonic permanecen atentos ante la posibilidad de que Sonic CD sea el título definitivo, lo que podría indicar una historia inspirada en los viajes temporales y la aparición de Metal Sonic, elementos icónicos del juego original. De confirmarse, la película marcaría un nuevo rumbo creativo para la franquicia en el cine, mezclando nostalgia y nuevas aventuras.

Vía: NT

Nota del autor: Tiene sentido debido a los personajes que aparecerán. Y es que no solo hablamos de Metal Sonic, también sale Amy Rose.