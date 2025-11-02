Starfield en PS5 ya tendría ventana de lanzamiento

Los jugadores de Sony estarán emocionados

El universo de Starfield podría expandirse más allá de Xbox y PC, ya que, según el reconocido filtrador NateTheHate, el ambicioso juego de rol espacial de Bethesda finalmente llegaría a PlayStation 5. Desde su lanzamiento en 2023, los jugadores de la consola de Sony han esperado con paciencia la llegada del título, que ha estado rodeado de rumores sobre una posible adaptación multiplataforma.

En una conversación reciente en redes, NateTheHate afirmó que “será en 2026, a menos que cambien los planes”, confirmando que Bethesda y Microsoft estarían planeando sincronizar la versión de PS5 con el lanzamiento de un nuevo contenido adicional. Según el filtrador, la expansión prevista para este año fue retrasada, lo que habría modificado el calendario de lanzamiento original para alinear ambos eventos.

El posible lanzamiento coincidiría con el patrón de fechas que Bethesda ha seguido para Starfield, cuyo debut inicial fue el 6 de septiembre de 2023, mientras que el primer gran DLC, Shattered Space, llegó justo un año después. De cumplirse la predicción, la edición de PS5 podría ver la luz en septiembre de 2026, marcando tres años exactos desde su estreno original.

Aunque Bethesda no ha hecho ningún anuncio oficial, el movimiento parece coherente con la reciente estrategia de Microsoft de llevar antiguas exclusivas a PlayStation. Títulos como Indiana Jones, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Forza Horizon 5 y Gears of War Reloaded ya cruzaron esa frontera con éxito, lo que ha incrementado las expectativas de que Starfield sea el siguiente gran título en hacerlo.

Vía: VG

Nota del autor: Es el único juego de los grandes que no se ha lanzad, por lo que ya es momento de su aparición en PS5.



