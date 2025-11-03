    Creador de Dragon Quest recibe galardón del gobierno japonés

    Bien merecido este logro

    La semana pasada se lanzó uno de los RPGs más esperados del año, el remake HD-2D de Dragon Quest 1 y 2, mismo que logró cumplir con las expectativas de los fanáticos al igual que pasó con la tercera parte. Con esto en mente, salieron nuevas noticias en torno al creador de la franquicia Yuji Horii, a quien ya se le puede considerar una leyenda dentro de la industria junto a muchos otros creativos.

    El desarrollador ha sido condecorado por el Gobierno de Japón con la Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro con Roseta, convirtiéndose en el primer creador de videojuegos en recibir esta prestigiosa distinción. El reconocimiento destaca sus contribuciones culturales y su enorme influencia en la industria del entretenimiento interactivo japonesa.

    La Orden del Sol Naciente es una de las más altas condecoraciones civiles del país y se otorga a personas que han prestado un servicio distinguido al Estado o que han contribuido significativamente al avance cultural, científico o social de Japón. En el caso de Horii, el galardón simboliza el reconocimiento oficial del impacto de los videojuegos como forma de arte y vehículo cultural.

    A lo largo de su carrera, Yuji Horii ha transformado la historia del RPG japonés con Dragon Quest, franquicia que definió las bases del género y que continúa siendo un fenómeno tanto en Japón como en el resto del mundo. Desde su debut en 1986, la serie ha vendido millones de copias y ha inspirado a generaciones de jugadores y desarrolladores.

    El creador expresó su agradecimiento al recibir el honor: “Es gracias a todo el personal que me ayudó a crear los juegos y a todos los usuarios que siempre nos han apoyado”, señaló Horii, reafirmando la importancia del trabajo en equipo y el cariño de los fans en una carrera que ya es parte de la historia del videojuego japonés.

    Nota del autor: Es una serie que se ha quedado para la posteridad. En estos momentos la entrega número 12 es la que más llama la atención, pues no se dan tantos avances.

