Darkwood 2 es anunciado con terrorífico gameplay

La editora Hooded Horse confirmó que Darkwood 2 ya está en desarrollo, marcando el regreso de una de las experiencias de terror y supervivencia más perturbadoras de los últimos años. La secuela será creada por los desarrolladores de Pathologic en colaboración con Acid Wizard Studio , los autores del juego original lanzado en 2017. Aunque aún no tiene fecha de estreno, el proyecto promete mantener la esencia que hizo destacar a la primera entrega entre los fans del género.

Según la descripción oficial, Darkwood 2 se sitúa varios años después de los acontecimientos del primer juego, pero funcionará como una historia independiente, lo que permitirá a nuevos jugadores adentrarse en su universo sin necesidad de haber jugado al original. La secuela presentará nuevos territorios, criaturas inéditas y una narrativa igual de opresiva y desconcertante, manteniendo su característica perspectiva cenital.

Tim Bender, CEO de Hooded Horse, destacó que el primer Darkwood “ofreció una experiencia única dentro del terror narrativo”, combinando exploración, gestión de recursos y supervivencia estratégica. Por su parte, Gustaw Stachaszewski, cofundador de Acid Wizard Studio, explicó que, aunque su equipo no liderará directamente el desarrollo, supervisarán el proyecto para garantizar que se mantenga fiel a la visión original.

Los creadores de esta saga han sido reconocidos por su capacidad para construir atmósferas psicológicas intensas y perturbadoras, por lo que la unión de ambos estudios ha despertado grandes expectativas entre los seguidores del terror independiente. Habrá que ver cuándo llegará, pues de momento de fechas no hablaron.

