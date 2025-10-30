    Darkwood 2 es anunciado con terrorífico gameplay

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS30/10/2025 6:33 p. m.

    El terror seguirá en un juego nuevo

    La editora Hooded Horse confirmó que Darkwood 2 ya está en desarrollo, marcando el regreso de una de las experiencias de terror y supervivencia más perturbadoras de los últimos años. La secuela será creada por los desarrolladores de Pathologic en colaboración con Acid Wizard Studio, los autores del juego original lanzado en 2017. Aunque aún no tiene fecha de estreno, el proyecto promete mantener la esencia que hizo destacar a la primera entrega entre los fans del género.

    Según la descripción oficial, Darkwood 2 se sitúa varios años después de los acontecimientos del primer juego, pero funcionará como una historia independiente, lo que permitirá a nuevos jugadores adentrarse en su universo sin necesidad de haber jugado al original. La secuela presentará nuevos territorios, criaturas inéditas y una narrativa igual de opresiva y desconcertante, manteniendo su característica perspectiva cenital.

    Aquí lo puedes ver:

    Tim Bender, CEO de Hooded Horse, destacó que el primer Darkwood “ofreció una experiencia única dentro del terror narrativo”, combinando exploración, gestión de recursos y supervivencia estratégica. Por su parte, Gustaw Stachaszewski, cofundador de Acid Wizard Studio, explicó que, aunque su equipo no liderará directamente el desarrollo, supervisarán el proyecto para garantizar que se mantenga fiel a la visión original.

    Los creadores de esta saga han sido reconocidos por su capacidad para construir atmósferas psicológicas intensas y perturbadoras, por lo que la unión de ambos estudios ha despertado grandes expectativas entre los seguidores del terror independiente. Habrá que ver cuándo llegará, pues de momento de fechas no hablaron.

    Vía: GGL

    Imagen

    Nota del autor: No conocía la existencia del primer título, pero se ve muy terrorífico. Habrá que probarlo para llegar listo a la secuela.


    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Darkwood 2 es anunciado con terrorífico gameplay
    Darkwood 2 es anunciado con terrorífico gameplay
    Final Fantasy VII Remake y Clair Obscur Expedition 33 lanzan arte colaborativo
    Final Fantasy VII Remake y Clair Obscur Expedition 33 lanzan arte colaborativo
    Nuevo anime de los productores de Solo Leveling arrasa en Japón
    Nuevo anime de los productores de Solo Leveling arrasa en Japón
    Bait supera a Walmart en la telefonía en México
    Bait supera a Walmart en la telefonía en México
    Super Smash Bros. podría tener su propia película
    Super Smash Bros. podría tener su propia película
    Los jugadores no están contentos con el nuevo mapa de Battlefield 6
    Los jugadores no están contentos con el nuevo mapa de Battlefield 6
    Revelan precio de Resident Evil Generation Pack para Switch 2
    Revelan precio de Resident Evil Generation Pack para Switch 2
    La película de Call of Duty ya tendría director
    La película de Call of Duty ya tendría director
    Confirman que Toy Story 5 cambiará la franquicia de Pixar
    Confirman que Toy Story 5 cambiará la franquicia de Pixar
    Warner Bros. confirma nueva película precuela de El Conjuro
    Warner Bros. confirma nueva película precuela de El Conjuro
    Japón rechaza patente de Nintendo en caso contra Palworld
    Japón rechaza patente de Nintendo en caso contra Palworld
    Aquí está el primer tráiler de Scream 7
    Aquí está el primer tráiler de Scream 7
    Animal Crossing: New Horizons tendrá versión de Switch 2
    Animal Crossing: New Horizons tendrá versión de Switch 2
    PlayStation filtra a Leon en Resident Evil: Requiem
    PlayStation filtra a Leon en Resident Evil: Requiem
    La película de Hello Kitty estrenará en 2028
    La película de Hello Kitty estrenará en 2028
    New World de Amazon dejará de recibir actualizaciones
    New World de Amazon dejará de recibir actualizaciones
    Resident Evil 9 tendrá edición especial física
    Resident Evil 9 tendrá edición especial física
    Capcom confirma transmisión enfocada en Resident Evil 9
    Capcom confirma transmisión enfocada en Resident Evil 9
    Anuncian Pro Controller y Amiibo de Resident Evil 9 para Switch 2
    Anuncian Pro Controller y Amiibo de Resident Evil 9 para Switch 2
    Senado aprueba impuesto a videojuegos violentos en México
    Senado aprueba impuesto a videojuegos violentos en México
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo