PlayStation filtra a Leon en Resident Evil: Requiem

Resident Evil: Requiem está en camino. Recientemente, Capcom compartió varios detalles sobre las diferentes ediciones que los fans podrán adquirir el siguiente año. Entre ellos destaca una edición de colección que, por un error, ha revelado que Leon sí será un personaje jugable en esta entrega, algo que muchos han especulado desde la revelación de este título.

Por medio de redes sociales, Dusk Golem, famoso insider enfocado en Capcom, compartió una captura de pantalla de la PlayStation Store de Portugal, en donde se muestra que la edición Deluxe de Resident Evil: Requiem ofrecerá un traje especial para Leon. Esto confirmaría que el amado personaje de la franquicia sería co-protagonista de esta aventura.

“Sony filtró accidentalmente a Leon en Resident Evil Requiem. En la página oficial de preventa de PlayStation 5 para RE9 Deluxe en portugués, apareció por error un traje Deluxe para Leon”.

Sony just accidentally leaked Leon in Resident Evil Requiem. On the official PlayStation 5 pre-order page for RE9 Deluxe in Poruguese, it accidentally lists a Deluxe Costume for Leon. pic.twitter.com/xKA1Pj0Tm0 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) October 29, 2025

¿Leon será jugable?

Si bien la Dusk Golem ha demostrado ser un insider con buena información, hay que tomar esta información como un rumor. Actualmente, la PlayStation Store de Resident Evil: Requiem en Portugal no hace referencia a un traje adicional para Leon. Esto significa que la filtración bien pudo ser solo un error de Sony, o arruinaron una sorpresa.

Considerando que Capcom llevará a cabo una presentación especial de Resident Evil: Requiem a principios del siguiente año, es probable que sea hasta este evento cuando todas sean aclaradas. Esto significa que tendremos que esperar un poco más para saber si Leon formará parte de esta aventura o no.

Te recordamos que Resident Evil: Requiem llegará a PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 y PC el 27 de febrero del 2026. En temas relacionados, Capcom confirma Pro Controller 2 de Switch 2 y Amiibo especial de este juego. De igual forma, puedes conocer más sobre las ediciones especiales de este título aquí.

Nota del Autor:

Es muy probable que Capcom esté guardando la revelación de Leon para el último momento. Incluso podríamos ver algo similar a lo que sucede con Chris en Village, y dejar al policía de Raccoon City como un personaje jugable solo durante una pequeña sección.

Vía: Dusk Golem