Los servidores de Xbox caen debido a Microsoft Azure

Muchas páginas dejaron de estar activas

Una interrupción masiva en los servidores de Microsoft Azure ha afectado directamente a Xbox, dejando a miles de jugadores sin poder acceder a sus cuentas ni conectarse a los servicios en línea. El fallo, que comenzó alrededor del mediodía (hora del este), también ha impactado a otros servicios de la compañía, como Microsoft 365 y Minecraft, provocando una caída generalizada en distintas regiones del mundo.

La página de Xbox se ha visto igualmente afectada, lo que ha complicado el seguimiento de la situación. MS confirmó que un cambio de configuración involuntario fue la causa principal de los errores de conexión y latencia que experimentan los usuarios. “A partir de las 16:00 UTC, los servicios que utilizan Azure Front Door (AFD) pueden haber tenido problemas de acceso y tiempos de espera. Estamos trabajando para revertir los cambios y restablecer el servicio lo antes posible”, explicó la compañía.

Mientras los ingenieros intentan redirigir el tráfico afectado, los jugadores reportan que no pueden iniciar sesión, acceder a la tienda digital ni descargar juegos desde la nube. Incluso las plataformas asociadas, como Xbox Cloud Gaming y Game Pass, muestran mensajes de error o tiempos de espera prolongados. La magnitud del problema ha hecho que la interrupción se sienta a nivel global, con reportes provenientes de Estados Unidos, Reino Unido y Latinoamérica.

Aunque Microsoft no ha ofrecido una hora estimada para la restauración completa de los servicios, la compañía aseguró que está trabajando de forma prioritaria para resolver el incidente. Esta caída subraya la gran dependencia de Xbox respecto a la infraestructura de Azure, recordando que una falla en la nube puede paralizar todo su ecosistema digital, desde el juego en línea hasta el acceso a su catálogo de suscripciones.

Todo esto sucede en días en los que la empresa está implementando cambios que no le están gustando a los clientes. Coincidencia bastante acertada, que puede ser una señal para cambiar el rumbo de sus planes.

Vía: TV

Nota del autor: Muy raro que todo esto pase entre tantas controversias. Me pregunto si será hackeo o simplemente caída por falta de mantenimiento.







