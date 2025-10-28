    El personal de EA no está feliz con la ayuda de la IA

    28/10/2025

    No están convencidos con la idea

    Electronic Arts ha apostado fuerte por la inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos, incluyendo acuerdos con empresas como Stability AI para crear herramientas generativas que apoyen a artistas, diseñadores y desarrolladores. Sin embargo, no todos los resultados han sido positivos dentro de la compañía, ya que el personal ha reportado dificultades con sus sistemas de IA internos.

    Según un informe, el chatbot interno de EA, conocido como ReefGPT, está generando más problemas que soluciones. El personal señala que el sistema produce código defectuoso y errores que deben corregirse manualmente, aumentando la carga de trabajo en lugar de aligerarla. Además, estas herramientas presentan problemas de “alucinaciones”, errores frecuentes en agentes de IA que requieren supervisión constante.

    Estas dificultades no solo afectan la eficiencia, sino también la moral del equipo. Muchos empleados sienten que la presencia de estas herramientas podría llevar, eventualmente, a reemplazos o recortes, generando incertidumbre y preocupación sobre su futuro dentro de la empresa.

    A pesar de los desafíos, EA continúa promoviendo la IA como un recurso innovador para la industria, aunque los informes internos sugieren que aún queda mucho por ajustar antes de que estas tecnologías cumplan su promesa de mejorar significativamente la producción de videojuegos.

    Todo este tipo de problemas han sido más constantes, ahora que la empresa fue adquirida por un conglomerado de Arabia Saudita.

    Vía: NL

    Nota del autor: Esperemos que no se use de manera invasiva para los desarrollos de alto presupuesto. No quiero que el último Jedi de Star Wars tenga errores provocados por IA.


